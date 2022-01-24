В Волгоградской области из-за «омикрона» вводят доплаты медикам

Отдельное поручение губернатор дал областному комитету здравоохранения ввести в действие с 1 февраля текущего года на период прогнозируемых пиковых нагрузок региональные надбавки за высокую интенсивность работы медперсоналу, занятому в борьбе с коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене и в службе скорой медицинской помощи.
Общество 24.01.2022 12:10
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24.01.2022 12:10
Отдельное поручение губернатор дал областному комитету здравоохранения ввести в действие с 1 февраля текущего года на период прогнозируемых пиковых нагрузок региональные надбавки за высокую интенсивность работы медперсоналу, занятому в борьбе с коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене и в службе скорой медицинской помощи.
В Волгоградской области увеличилась нагрузка на медиков из-за обострения ситуации с распространением нового штамма коронавируса. В связи с этим, сообщает ИА «Высота 102», губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил ряд задач перед руководителями органов исполнительной власти региона, главами муниципальных образований.Так, для обеспечения бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения в сложный санитарно-эпидемиологический период будет введен плавающий график работы дежурных смен с возможностью подмены заболевших специалистов студентами старших курсов высших и среднеспециальных учебных заведений области, исходя из уже имеющегося опыта выстраивания такой работы в системе здравоохранения Волгоградской области. При этом будут предусмотрены дополнительные меры поддержки и стимулирования работников.
Отдельное поручение губернатор дал областному комитету здравоохранения ввести в действие с 1 февраля текущего года на период прогнозируемых пиковых нагрузок региональные надбавки за высокую интенсивность работы медперсоналу, занятому в борьбе с коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене и в службе скорой медицинской помощи.
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