Общество

Не волна, а шторм: "омикрон" захватывает Волгоградскую область

Общество 24.01.2022 11:31
0
24.01.2022 11:31


В Волгоградской области уже более половины выявленных случаев заболевания коронавирусом вызваны новым штаммом «омикрон». Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он отметил, что ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, продолжает осложняться: «Ежедневная заболеваемость более чем в 2 раза превышает показатели прошлой недели. При этом отмечается и практически двукратный рост заболеваемости среди детей и подростков. Регистрируется серьезный приток заболевших коронавирусной инфекцией в амбулаторной сети. Растет нагрузка на службу скорой медицинской помощи. Продолжает увеличиваться число госпитализированных. Специалисты отмечают, что на высоком уровне продолжает оставаться доля тяжелых случаев течения болезни».
Сейчас в стационарах проходят лечение порядка 1900 пациентов, среди них уже 121 ребенок и подросток — более 6% от общего числа госпитализированных. При этом  еще недавно на их долю приходилось порядка 1%.
Напомним, по данным на 20 января в регионе было зафиксировано 19 заболевших новым штаммом.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
24.01.2022 13:55
Общество 24.01.2022 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2022 12:34
Общество 24.01.2022 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2022 12:10
Общество 24.01.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2022 11:56
Общество 24.01.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2022 10:31
Общество 24.01.2022 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2022 09:46
Общество 24.01.2022 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2022 09:04
Общество 24.01.2022 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2022 08:08
Общество 24.01.2022 08:08
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2022 21:34
Общество 23.01.2022 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2022 20:46
Общество 23.01.2022 20:46
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2022 20:12
Общество 23.01.2022 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2022 18:08
Общество 23.01.2022 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2022 16:28
Общество 23.01.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2022 15:28
Общество 23.01.2022 15:28
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2022 11:42
Общество 23.01.2022 11:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:01
Дырявый трубопровод уже неделю заливает дорогу в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:55
Волгоградского ветерана боевых действий тайно вычеркнули из списков на жильеСмотреть фотографии
13:22
Осужденный топ-менеджер «Титан-Баррикады» вернет заводу похищенные миллионыСмотреть фотографии
13:00
«Нас накрывает»: коронавирус взял пугающую высоту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Около трех тысяч волгоградских работодателей простимулировали привившихся сотрудниковСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области из-за «омикрона» вводят доплаты медикамСмотреть фотографии
11:56
Жители СНТ в Волгограде второй день замерзают в своих домахСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области девочка со снежной горки угодила под машинуСмотреть фотографии
11:31
Не волна, а шторм: "омикрон" захватывает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:03
Инновационный подшипник из Волжского вошел в сотню лучших товаров РоссииСмотреть фотографии
10:51
«Был одет не по погоде»: в центре Волгограда среди бела дня пропал мужчинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
В жутком ДТП под Волгоградом погиб житель Астраханской областиСмотреть фотографии
10:41
В Волжском в «скорую» врезалась иномаркаСмотреть фотографии
10:31
Волгоград оказался в хвосте рейтинга городов с высокооплачиваемой работойСмотреть фотографии
09:58
Пьяный водитель под Волгоградом недолго удирал от вооруженных полицейскихСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
В Волгоградской области загодя приготовились ко дню трезвостиСмотреть фотографии
09:04
Учителя пугают волгоградских родителей обязательной вакцинацией детейСмотреть фотографии
08:08
Снег без конца: Волгоградскую область будет заметать всю неделюСмотреть фотографии
07:31
В Росстате назвали самых бедных и самых богатых волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
21:34
Снегопад в Краснодаре на сутки задержал рейс в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:46
Снегоуборочные машины разъехались с магистралей Волгограда по кварталамСмотреть фотографии
20:12
«Недолго музыка играла»: школы искусств в Волжском едва не стали жертвами реорганизацииСмотреть фотографии
19:45
«Ни одной зацепки»: в Волгоградской области 11 дней продолжаются поиски пропавшей школьницыСмотреть фотографии
18:08
Открытые уроки о Сталинградской битве в столичном музее посвятят воспоминаниямСмотреть фотографии
16:28
Снежные горы в человеческий рост «выросли» в городах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:28
«Райские цветы в тропическом лесу»: под Волгоградом открылась уникальная выставка орхидейСмотреть фотографии
13:14
Как прогуливали и голосовали депутаты от Волгоградской области в ГосдумеСмотреть фотографии
12:03
Число зараженных COVID в Волгоградской области растет с космической скоростьюСмотреть фотографии
11:42
Житель Михайловки отсудил 100 тысяч рублей за рухнувший потолокСмотреть фотографии
10:57
Из Ростова-на-Дону в Волгоград не доехали мужчина и ребенокСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 