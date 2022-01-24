Не волна, а шторм: "омикрон" захватывает Волгоградскую область

Напомним, по данным на 20 января в регионе было зафиксировано 19 заболевших новым штаммом.
Общество 24.01.2022 11:31
0
24.01.2022 11:31
Напомним, по данным на 20 января в регионе было зафиксировано 19 заболевших новым штаммом.
В Волгоградской области уже более половины выявленных случаев заболевания коронавирусом вызваны новым штаммом «омикрон». Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он отметил, что ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, продолжает осложняться: «Ежедневная заболеваемость более чем в 2 раза превышает показатели прошлой недели. При этом отмечается и практически двукратный рост заболеваемости среди детей и подростков. Регистрируется серьезный приток заболевших коронавирусной инфекцией в амбулаторной сети. Растет нагрузка на службу скорой медицинской помощи. Продолжает увеличиваться число госпитализированных. Специалисты отмечают, что на высоком уровне продолжает оставаться доля тяжелых случаев течения болезни».Сейчас в стационарах проходят лечение порядка 1900 пациентов, среди них уже 121 ребенок и подросток — более 6% от общего числа госпитализированных. При этом еще недавно на их долю приходилось порядка 1%.
Напомним, по данным на 20 января в регионе было зафиксировано 19 заболевших новым штаммом.
Реклама
Волгоградского ветерана боевых действий тайно вычеркнули из списков на жилье24.01.2022 13:55
Общество 24.01.2022 13:55
Около трех тысяч волгоградских работодателей простимулировали привившихся сотрудников24.01.2022 12:34
Общество 24.01.2022 12:34
В Волгоградской области из-за «омикрона» вводят доплаты медикам24.01.2022 12:10
Общество 24.01.2022 12:10
Жители СНТ в Волгограде второй день замерзают в своих домах24.01.2022 11:56
Общество 24.01.2022 11:56
Волгоград оказался в хвосте рейтинга городов с высокооплачиваемой работой24.01.2022 10:31
Общество 24.01.2022 10:31
В Волгоградской области загодя приготовились ко дню трезвости24.01.2022 09:46
Общество 24.01.2022 09:46
Учителя пугают волгоградских родителей обязательной вакцинацией детей24.01.2022 09:04
Общество 24.01.2022 09:04
Снег без конца: Волгоградскую область будет заметать всю неделю24.01.2022 08:08
Общество 24.01.2022 08:08
Снегопад в Краснодаре на сутки задержал рейс в Волгограде23.01.2022 21:34
Общество 23.01.2022 21:34
Снегоуборочные машины разъехались с магистралей Волгограда по кварталам23.01.2022 20:46
Общество 23.01.2022 20:46
«Недолго музыка играла»: школы искусств в Волжском едва не стали жертвами реорганизации23.01.2022 20:12
Общество 23.01.2022 20:12
Открытые уроки о Сталинградской битве в столичном музее посвятят воспоминаниям23.01.2022 18:08
Общество 23.01.2022 18:08
Снежные горы в человеческий рост «выросли» в городах Волгоградской области23.01.2022 16:28
Общество 23.01.2022 16:28
«Райские цветы в тропическом лесу»: под Волгоградом открылась уникальная выставка орхидей23.01.2022 15:28
Общество 23.01.2022 15:28
Житель Михайловки отсудил 100 тысяч рублей за рухнувший потолок23.01.2022 11:42
Общество 23.01.2022 11:42
Реклама