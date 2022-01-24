Не волна, а шторм: "омикрон" захватывает Волгоградскую область





В Волгоградской области уже более половины выявленных случаев заболевания коронавирусом вызваны новым штаммом «омикрон». Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он отметил, что ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, продолжает осложняться: «Ежедневная заболеваемость более чем в 2 раза превышает показатели прошлой недели. При этом отмечается и практически двукратный рост заболеваемости среди детей и подростков. Регистрируется серьезный приток заболевших коронавирусной инфекцией в амбулаторной сети. Растет нагрузка на службу скорой медицинской помощи. Продолжает увеличиваться число госпитализированных. Специалисты отмечают, что на высоком уровне продолжает оставаться доля тяжелых случаев течения болезни».

Сейчас в стационарах проходят лечение порядка 1900 пациентов, среди них уже 121 ребенок и подросток — более 6% от общего числа госпитализированных. При этом еще недавно на их долю приходилось порядка 1%.Напомним, по данным на 20 января в регионе было зафиксировано 19 заболевших новым штаммом.