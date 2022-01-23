Общество

«Райские цветы в тропическом лесу»: под Волгоградом открылась уникальная выставка орхидей

Общество 23.01.2022 15:28
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23.01.2022 15:28


Уникальная выставка орхидей открылась в оранжереях ботанического сада в Волжском. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», несмотря на бушующий в регионе «омикрон», жители Волгограда и Волжского приехали в теплицы, чтобы полюбоваться выставкой этих райских цветов. 
Около 40 разнообразных видов орхидей в тропическом саду ботанического сада очаровывали первых посетителей нежными красками и еле уловимым ароматом. Компанию орхидеям составили суровые кактусы, вечнозеленые фикусы и другие дивные растения, выращенные заботливыми руками сотрудников оранжереи. По словам замдиректора волгоградского регионального ботанического сада Елены Малаевой, в тропическом саду для орхидей создали настоящие райские условия, чтобы все смогли полюбоваться на эту красоту.
«В нашей области вы не увидите такое разнообразие сортов, поскольку многим орхидеям попросту не подходит наш климат», - пояснила Малаева. Специально для этой выставки в оранжереях была установлена необходимая влажность и температура. А для поддержания данного тропического климата были выставлены цитрусовые, фикусы, пальмы и кактусы.

Посетителей выставки порадовали красивые фотозоны и акварельные работы члена союза художников России и международного общества акварелистов Павла Пугачева. Любители цветов с удовольствием фотографировались на фоне хрупких растений, а потом с интересом изучали картины художника. «Шарм нежных цветов, музыки и работ мастера запали мне глубоко в душу. С оранжереи я вышла как заново родившаяся», - призналась посетительница сада Евгения Крылова. Довольная волжанка похвасталась приобретенными открытками с картинами знаменитого художника. 

Сам автор акварельных работ признался, что очень любит посещать выставки растений, где находит вдохновение для творчества. «Те, кто любит цветы, отсюда уйдут в полном восторге. Даже для меня, который повидал множество редких видов, это уникальная возможность посмотреть на такую красоту!», - пояснил художник. 

Орхидеи будут радовать своим цветением жителей региона еще неделю. В связи с эпидемической обстановкой и действующими в регионе ограничениями, посетить выставку можно будет только при наличии индивидуального средства защиты - маски.  




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