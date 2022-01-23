483 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. По сравнению с предыдущим днем заболеваемость выросла на 66 случаев, тогда как еще на прошлой неделе прирост составлял в среднем по 20 заболевших в сутки к предыдущему показателю.

В регионе еще 14 человек погибли от коронавируса. Всего от коварной инфекции скончались 5894 жителя Волгоградской области. Выздоровели за сутки 107 пациентов.



