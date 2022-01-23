Covid-19 23.01.2022 12:03
0
23.01.2022 12:03
483 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. По сравнению с предыдущим днем заболеваемость выросла на 66 случаев, тогда как еще на прошлой неделе прирост составлял в среднем по 20 заболевших в сутки к предыдущему показателю.
В регионе еще 14 человек погибли от коронавируса. Всего от коварной инфекции скончались 5894 жителя Волгоградской области. Выздоровели за сутки 107 пациентов.
Реклама
«Скорые едут одна за одной»: в детской больнице Волгограда отмечают наплыв пациентов22.01.2022 18:14
Covid-19 22.01.2022 18:14
Уходим в отрыв: резкий всплеск коронавируса отмечен в Волгоградской области22.01.2022 12:22
Covid-19 22.01.2022 12:22
Детские койки разворачивают в волгоградской больнице из-за «омикрона»21.01.2022 16:44
Covid-19 21.01.2022 16:44
В Волгоградской области угрожающе растет число заболевших COVID-1921.01.2022 13:20
Covid-19 21.01.2022 13:20
В Волгоградской области подготовились к вакцинации подростков от коронавируса21.01.2022 09:11
Covid-19 21.01.2022 09:11
Волгоградские врачи рассказали, по кому в первую очередь ударит «омикрон»21.01.2022 07:24
Covid-19 21.01.2022 07:24
У четырех заразившихся «омикроном» волгоградцев начались осложнения20.01.2022 16:55
Covid-19 20.01.2022 16:55
Рекордное количество коек для пациентов с COVID-19 развернут в Волгоградской области20.01.2022 13:05
Covid-19 20.01.2022 13:05
Волгоградский губернатор объявил о начале атаки «омикрона»20.01.2022 12:34
Covid-19 20.01.2022 12:34
Волгоградская область оказалась в середнячках по охвату тестированием на COVID19.01.2022 15:12
Covid-19 19.01.2022 15:12
Карантин по коронавирусу ввели в 68 школах Волгоградской области19.01.2022 13:38
Covid-19 19.01.2022 13:38
Удаленка и тестирование: какие меры введут на предприятиях Волгоградской области19.01.2022 13:10
Covid-19 19.01.2022 13:10
Бочаров обсудит с промышленниками распространение «омикрона» в Волгоградской области19.01.2022 12:01
Covid-19 19.01.2022 12:01
Взрывной рост заболевших коронавирусом отмечен в Волгоградской области19.01.2022 11:40
Covid-19 19.01.2022 11:40
"Была в крайне тяжелом состоянии": коронавирус убил 29-летнюю волгоградку18.01.2022 16:08
Covid-19 18.01.2022 16:08
Реклама