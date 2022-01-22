Общество

В Волгоградской области подорожала колбаса и детское питание

Общество 22.01.2022 16:27
0
22.01.2022 16:27


В Волгоградской области за последнюю неделю продолжился рост цен на ряд продуктов питания, в том числе предназначенного для детей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, из детского питания больше всего подорожали консервы овощные – на 4% (551,33 рубля за кг), консервы фруктово-ягодные – почти на 3% (354,27 рубля за кг), мясные – на 0,27% (774,04 рубля за кг). Также подросли в цене колбасы всех видов и сосиски – рост составил около 1%. Подорожал рис  - почти на 1,5% (54,73 рубля за кг), гречка – на 0,5%. Эта крупа теперь стоит почти 100 рублей. Выросла в цене вермишель – рост составил около 2% (50,47 рублей за кг). А вот яйца подешевели на 3,2% - теперь десяток стоит в среднем 78,32 рубля.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
22.01.2022 15:11
Общество 22.01.2022 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2022 14:24
Общество 22.01.2022 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2022 11:48
Общество 22.01.2022 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2022 09:11
Общество 22.01.2022 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 19:54
Общество 21.01.2022 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 17:49
Общество 21.01.2022 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 17:16
Общество 21.01.2022 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 16:16
Общество 21.01.2022 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 15:27
Общество 21.01.2022 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 14:52
Общество 21.01.2022 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 14:23
Общество 21.01.2022 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 13:37
Общество 21.01.2022 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 13:06
Общество 21.01.2022 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 12:42
Общество 21.01.2022 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 12:33
Общество 21.01.2022 12:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:58
«Вывезти ее на автомобиле никто не мог»: новые подробности исчезновения школьницы под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:14
«Скорые едут одна за одной»: в детской больнице Волгограда отмечают наплыв пациентовСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области подорожала колбаса и детское питаниеСмотреть фотографии
15:11
Алексей Дементьев: «Эта зима выдалась крайне непростой для волгоградских дорожников»Смотреть фотографии
14:24
«Вышли на свой страх и риск»: транспортный коллапс в Волжском откладываетсяСмотреть фотографии
12:59
Упрямая водитель Infiniti устроила массовое ДТП с пострадавшими в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Эпичное столкновение трех внедорожников в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
Уходим в отрыв: резкий всплеск коронавируса отмечен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
Строители сквера Пахмутовой в Волгограде взялись за Комсомольский садСмотреть фотографии
11:27
Пьяный водитель на скорости протаранил автосервис в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Волгоградец бурной ночью доверился незнакомкам и потерял почти полмиллионаСмотреть фотографии
10:19
«Машины в хлам!»: четыре человека пострадали в жестком ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
Легковушка сбила двух пешеходов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:41
Снегопад в Волгоградской области продлится еще несколько днейСмотреть фотографии
09:11
Фекальное озеро образовалось возле десятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
«Любви вьюга не помеха»: волгоградцев растрогала до слёз вальсирующая под снегом параСмотреть фотографииCмотреть видео
18:13
В Волгограде мужчину на переходе сбили две машиныСмотреть фотографии
17:58
Пропавшую в Волгоградской области школьницу безуспешно ищут девятый деньСмотреть фотографии
17:49
Под Волгоградом формируют гуманитарный склад на случай ЧС на юге РоссииСмотреть фотографии
17:16
«Дома не ждите»: Волгоград в очередной раз парализован 10-балльными пробкамиСмотреть фотографии
16:44
Детские койки разворачивают в волгоградской больнице из-за «омикрона»Смотреть фотографии
16:19
«Ситиматик-Волгоград» предлагает подавать документы по начислениям за ТКО дистанционно в связи с ситуацией по коронавирусуСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде сокращаемой маршрутке ищут конечную остановкуСмотреть фотографии
15:41
Новый порядок похорон довел чиновников Волгограда до могилыСмотреть фотографии
15:27
Цветы с инопланетными названиями покажут под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:52
Новую схему оплаты проезда обкатают в троллейбусах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде массово болеют водители общественного транспортаСмотреть фотографии
14:04
Дар-гора в Волгограде встала в пробках из-за ДТП с «Газелью»Смотреть фотографии
13:37
Волгоградский губернатор выразил соболезнования семье Анны ЧупахинойСмотреть фотографии
13:28
В обанкротившейся УК в Волжском пропали оплаченные жителями около 40 миллионовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 