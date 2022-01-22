В Волгоградской области подорожала колбаса и детское питание





В Волгоградской области за последнюю неделю продолжился рост цен на ряд продуктов питания, в том числе предназначенного для детей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, из детского питания больше всего подорожали консервы овощные – на 4% (551,33 рубля за кг), консервы фруктово-ягодные – почти на 3% (354,27 рубля за кг), мясные – на 0,27% (774,04 рубля за кг). Также подросли в цене колбасы всех видов и сосиски – рост составил около 1%. Подорожал рис - почти на 1,5% (54,73 рубля за кг), гречка – на 0,5%. Эта крупа теперь стоит почти 100 рублей. Выросла в цене вермишель – рост составил около 2% (50,47 рублей за кг). А вот яйца подешевели на 3,2% - теперь десяток стоит в среднем 78,32 рубля.