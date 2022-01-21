Общество

«Дома не ждите»: Волгоград в очередной раз парализован 10-балльными пробками

Общество 21.01.2022 17:16
0
21.01.2022 17:16


Спустя ровно неделю Волгоград в очередной раз встал в 10-балльных пробках из-за мощной вьюги, обрушившейся на регион. Гигантские заторы образовались на Первой и Второй продольных магистралях в Центральном районе, на улицах Рабоче-Крестьянская и Череповецкая в Ворошиловском, на улице Лермонтова и 39-ой Гвардейской в Краснооктябрьском районе. В Советском районе почти полностью остановлено движение на проспекте Университетском, пробки образовались на выезде микрорайона Тулака.
По данным сервиса Яндекс.Карты, в Дзержинском районе транспорт практически не может проехать по улицам Исторической, Лесогорской, а также на проезде Дорожников. В Красноармейском районе автомобилисты пожалели, что свернули на улицу Фадеева и проспект Героев Сталинграда - на картах эти участки окрасились в темно-бордовый цвет.
«Домой мы сегодня, похоже, не попадем. Это уже просто не смешно: пробкам не видно ни конца, ни края, а дорожники как будто попрятались», – негодуют волгоградцы в социальных сетях, похоронив мечты о приятном пятничном вечере.
Некоторые горожане, здраво оценив шансы добраться домой вовремя, отпросились с работы и уехали на дистанционку - многие опасаются попасть в снежный плен, как это произошло в прошлую пятницу с автомобилистами на улице Казахской. Тогда в пургу попали, по меньшей мере, полсотни машин, не смогли уехать с обесточенных дач несколько семей - в снегу застревали даже внедорожники. Пробраться к ним смогли только сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы Волгоградской области.
В условиях неблагоприятных погодных условий сотрудники ГИБДД города Волгограда обеспечивают безопасность дорожного движения, оказывают сопровождение коммунальной техники. На дороги выведены дополнительные наряды инспекторов ДПС, на подъемах дежурят наряды дорожного надзора ОГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду. В адрес дирекции перевозчиков - автовокзала направлено уведомление об обеспечении безопасности пассажиров

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
21.01.2022 19:54
Общество 21.01.2022 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 17:49
Общество 21.01.2022 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 16:16
Общество 21.01.2022 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 15:27
Общество 21.01.2022 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 14:52
Общество 21.01.2022 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 14:23
Общество 21.01.2022 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 13:37
Общество 21.01.2022 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 13:06
Общество 21.01.2022 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 12:42
Общество 21.01.2022 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 12:33
Общество 21.01.2022 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 12:07
Общество 21.01.2022 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 10:50
Общество 21.01.2022 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 08:37
Общество 21.01.2022 08:37
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2022 07:46
Общество 21.01.2022 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2022 19:46
Общество 20.01.2022 19:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:54
«Любви вьюга не помеха»: волгоградцев растрогала до слёз вальсирующая под снегом параСмотреть фотографииCмотреть видео
18:13
В Волгограде мужчину на переходе сбили две машиныСмотреть фотографии
17:58
Пропавшую в Волгоградской области школьницу безуспешно ищут девятый деньСмотреть фотографии
17:49
Под Волгоградом формируют гуманитарный склад на случай ЧС на юге РоссииСмотреть фотографии
17:16
«Дома не ждите»: Волгоград в очередной раз парализован 10-балльными пробкамиСмотреть фотографии
16:44
Детские койки разворачивают в волгоградской больнице из-за «омикрона»Смотреть фотографии
16:19
«Ситиматик-Волгоград» предлагает подавать документы по начислениям за ТКО дистанционно в связи с ситуацией по коронавирусуСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде сокращаемой маршрутке ищут конечную остановкуСмотреть фотографии
15:41
Новый порядок похорон довел чиновников Волгограда до могилыСмотреть фотографии
15:27
Цветы с инопланетными названиями покажут под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:52
Новую схему оплаты проезда обкатают в троллейбусах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде массово болеют водители общественного транспортаСмотреть фотографии
14:04
Дар-гора в Волгограде встала в пробках из-за ДТП с «Газелью»Смотреть фотографии
13:37
Волгоградский губернатор выразил соболезнования семье Анны ЧупахинойСмотреть фотографии
13:28
В обанкротившейся УК в Волжском пропали оплаченные жителями около 40 миллионовСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области угрожающе растет число заболевших COVID-19Смотреть фотографии
13:06
Семь школ в Волгоградской области перешли на дистанционкуСмотреть фотографии
12:42
«Мы не хотим работать под черным флагом»: чиновники Волжского отправляют маршрутки в нелегальные рейсыСмотреть фотографии
12:41
Подрядчику фонда капремонта грозит уголовное дело за потоп в квартирах волгоградцевСмотреть фотографии
12:33
Умерла председатель облкомзакупки Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
Волгоградский «Ротор» улетает в ТурциюСмотреть фотографии
12:07
Трассы в Волгоградской области заметет к выходнымСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области ревнивец поджег сожительницуСмотреть фотографии
10:50
Коммунальщики превратили улицы Волгограда в горнолыжный курортСмотреть фотографии
09:37
Заключенный из колонии продавал волгоградцам несуществующие товарыСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области подготовились к вакцинации подростков от коронавирусаСмотреть фотографии
08:51
«Горьковка» приглашает волгоградцев на встречу со свидетелями Сталинградской битвыСмотреть фотографии
08:37
Закрытие детсадов из-за «омикрона» допустили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:46
У волгоградских железнодорожников измерили уровень коллективного иммунитетаСмотреть фотографии
07:24
Волгоградские врачи рассказали, по кому в первую очередь ударит «омикрон»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 