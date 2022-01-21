«Дома не ждите»: Волгоград в очередной раз парализован 10-балльными пробками





Спустя ровно неделю Волгоград в очередной раз встал в 10-балльных пробках из-за мощной вьюги, обрушившейся на регион. Гигантские заторы образовались на Первой и Второй продольных магистралях в Центральном районе, на улицах Рабоче-Крестьянская и Череповецкая в Ворошиловском, на улице Лермонтова и 39-ой Гвардейской в Краснооктябрьском районе. В Советском районе почти полностью остановлено движение на проспекте Университетском, пробки образовались на выезде микрорайона Тулака.

По данным сервиса Яндекс.Карты, в Дзержинском районе транспорт практически не может проехать по улицам Исторической, Лесогорской, а также на проезде Дорожников. В Красноармейском районе автомобилисты пожалели, что свернули на улицу Фадеева и проспект Героев Сталинграда - на картах эти участки окрасились в темно-бордовый цвет.

«Домой мы сегодня, похоже, не попадем. Это уже просто не смешно: пробкам не видно ни конца, ни края, а дорожники как будто попрятались», – негодуют волгоградцы в социальных сетях, похоронив мечты о приятном пятничном вечере.

Некоторые горожане, здраво оценив шансы добраться домой вовремя, отпросились с работы и уехали на дистанционку - многие опасаются попасть в снежный плен, как это произошло в прошлую пятницу с автомобилистами на улице Казахской. Тогда в пургу попали, по меньшей мере, полсотни машин, не смогли уехать с обесточенных дач несколько семей - в снегу застревали даже внедорожники. Пробраться к ним смогли только сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы Волгоградской области.