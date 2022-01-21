«Дома не ждите»: Волгоград в очередной раз парализован 10-балльными пробками

Общество 21.01.2022 17:16
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21.01.2022 17:16
Спустя ровно неделю Волгоград в очередной раз встал в 10-балльных пробках из-за мощной вьюги, обрушившейся на регион. Гигантские заторы образовались на Первой и Второй продольных магистралях в Центральном районе, на улицах Рабоче-Крестьянская и Череповецкая в Ворошиловском, на улице Лермонтова и 39-ой Гвардейской в Краснооктябрьском районе. В Советском районе почти полностью остановлено движение на проспекте Университетском, пробки образовались на выезде микрорайона Тулака.
По данным сервиса Яндекс.Карты, в Дзержинском районе транспорт практически не может проехать по улицам Исторической, Лесогорской, а также на проезде Дорожников. В Красноармейском районе автомобилисты пожалели, что свернули на улицу Фадеева и проспект Героев Сталинграда - на картах эти участки окрасились в темно-бордовый цвет.
«Домой мы сегодня, похоже, не попадем. Это уже просто не смешно: пробкам не видно ни конца, ни края, а дорожники как будто попрятались», – негодуют волгоградцы в социальных сетях, похоронив мечты о приятном пятничном вечере.
Некоторые горожане, здраво оценив шансы добраться домой вовремя, отпросились с работы и уехали на дистанционку - многие опасаются попасть в снежный плен, как это произошло в прошлую пятницу с автомобилистами на улице Казахской. Тогда в пургу попали, по меньшей мере, полсотни машин, не смогли уехать с обесточенных дач несколько семей - в снегу застревали даже внедорожники. Пробраться к ним смогли только сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы Волгоградской области.
В условиях неблагоприятных погодных условий сотрудники ГИБДД города Волгограда обеспечивают безопасность дорожного движения, оказывают сопровождение коммунальной техники. На дороги выведены дополнительные наряды инспекторов ДПС, на подъемах дежурят наряды дорожного надзора ОГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду. В адрес дирекции перевозчиков - автовокзала направлено уведомление об обеспечении безопасности пассажиров
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