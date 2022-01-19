В Волгограде отец-«кукушка» тратил на себя социальную пенсию сына





Прокуратура через суд взыскала с жителя Волгограда более 112 тысяч рублей неосновательного обогащения, которые выделялись государством его 8-летнему сыну. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, воспитанием мальчика мужчина не занимался. Ребенок после смерти матери жил у бабушки.

На нарушение прав несовершеннолетнего внука 70-летняя жительница Красноармейского района пожаловалась заместителю прокурора Волгоградской области Владимиру Мосину на выездном приеме граждан. По обращению женщины провели проверку.

Установлено, что на ее попечении находится ее 8-летний внук, мать которого умерла в октябре 2020 года. Пожилая женщина полностью содержит ребенка на свою пенсию. После смерти супруги отец мальчика обратился с заявлением о назначении несовершеннолетнему страховой пенсии по случаю потери кормильца. Впоследствии мальчику была назначена страховая пенсия, а также федеральная социальная доплата к ней. При этом отец ребенка получал все социальные выплаты и тратил их на собственные нужды, не занимаясь воспитанием и содержанием сына.

Прокуратура Красноармейского района обратилась в суд с иском о взыскании с отца в пользу несовершеннолетнего более 112 тысяч рублей, а также процентов за пользование денежными средствами. Требования надзорного ведомства удовлетворены. По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.

В настоящее время отец ограничен в родительских правах, все социальные выплаты перечисляются на счет несовершеннолетнего ребенка.



