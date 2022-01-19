



Каток под открытым небом в Центральном парке культуры и отдыха активно посещали волгоградцы в новогодние праздники. Напомним, что новая ледоваяплощадка расположенапо адресу ул. Батальонная,4. Все желающие могут покататься на коньках, провести с пользой время вместе с семьей и друзьями.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Каток в городском паркепо достоинству оценили жители Волгограда. Здесь,в основном, проводят время семьи с детьми, которые делают свои первые шаги на льду и вместе с родителями радуются своим успехам. Приглашаю всех желающих зарядиться положительными эмоциями на свежем воздухе и укрепить свое здоровье!»

Каток, площадью 800 квадратных метров создан на основе декоративного пруда. Одновременно на льду могут находиться порядка 80 человек.Территория катка благоустроена: установлены красочные ограждения и световая фотозона с новогодней тематикой, звучит музыкальное сопровождение.

Андрей Еркин, генеральный директор ООО «ВолгаСтилл», партнёр по реализации регионального проекта: «Мы рады, что Сбербанк поддержал новый проект в городском парке. Совместными усилиями нам удалось создать площадку семейного формата, которая востребована среди волгоградцев. Приглашаю всех жителей и гостей нашего города на каток, который открыт ежедневно с 10.00 до 22.00».

Напомним, что у посетителей катка есть возможность принять участие в конкурсе от Сбера и выиграть призыс автографом чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой. Подробности об условиях конкурса и сроках проведения читайте на странице проекта.



