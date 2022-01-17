Новый штамм подправил статистику заболеваемости COVID-19

Covid-19 17.01.2022 12:59
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17.01.2022 12:59
В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразилось 241 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее количество заболевших было меньше - 223 человека. Также стало известно о 14 умерших от опасного вируса. Всего в регионе уже 5801 человек стали жертвами этого заболевания.
Напомним, сегодня на территории Волгоградской области уже выявлены первые случаи заболевания штаммом "омикрон" — как среди взрослых, так и среди детей. Эта информация прозвучала на сегодняшнем оперативном совещании у главы региона Андрея Бочарова.
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