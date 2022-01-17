Река "ХВС" пятые сутки буйствует в волгоградском поселке

В поселке Горьковский в Советском районе Волгограда уже пятые сутки по улице течет 100-метровая река из-за порыва на сетях холодного водоснабжения. «Вода уже залила подходы к детским садам и школам!»,- рассказали жители поселка.

Как пояснили ИА «Высота 102» волгоградцы, на территории бывшего военного городка у здания №46 по улице Валентины Терешковой произошел порыв трубопровода еще 12 января, однако коммунальщики пока не спешат устранять течь. За это время жители поселка даже успели придумать название новому источнику - река "ХВС", что расшифровывается как река холодного водоснабжения. «Заявку в Концессии мы подали еще несколько дней назад, но за 5 дней никто к нам так и не приехал», - пояснили в товариществе собственников недвижимости «Городок». По словам людей, в аварийной службе им ответили, что пока не удается выехать на место ЧП из-за нехватки рабочих бригад. «Наши улицы превращаются в каток, а мы должны еще ждать, когда они приедут!», - возмущаются жители поселка. Также из-за воды вокруг ливневок периодически образуются ледяные горы-наросты, которые вынуждены расчищать работники близлежащих учреждений и ТСЖ. Жители поселка просят администрацию Волгограда обратить внимание и разобраться с проблемой.