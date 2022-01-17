Общество

Река "ХВС" пятые сутки буйствует в волгоградском поселке

Общество 17.01.2022 18:00
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17.01.2022 18:00


В поселке Горьковский в Советском районе Волгограда уже пятые сутки по улице течет 100-метровая река из-за порыва на сетях холодного водоснабжения. «Вода уже залила подходы к детским садам и школам!»,- рассказали жители поселка.
Как пояснили ИА «Высота 102» волгоградцы, на территории бывшего военного городка у здания №46 по улице Валентины Терешковой произошел порыв трубопровода еще 12 января, однако коммунальщики пока не спешат устранять течь. За это время жители поселка даже успели придумать название новому источнику - река "ХВС", что расшифровывается как река холодного водоснабжения. «Заявку в Концессии мы подали еще несколько дней назад, но за 5 дней никто к нам так и не приехал», - пояснили в товариществе собственников недвижимости «Городок». По словам людей, в аварийной службе им ответили, что пока не удается выехать на место ЧП из-за нехватки рабочих бригад. «Наши улицы превращаются в каток, а мы должны еще ждать, когда они приедут!», - возмущаются жители поселка. Также из-за воды вокруг ливневок периодически образуются ледяные горы-наросты, которые вынуждены расчищать работники близлежащих учреждений и ТСЖ. Жители поселка просят администрацию Волгограда обратить внимание и разобраться с проблемой. 
В свою очередь, в ООО «Концессии водоснабжения» пояснили, что на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 100 мм по улице Валентины Терешковой, 46 произошло технологическое нарушение. «Бригада выезжала на место для обследования, восстановительные работы запланированы на завтра. Компания приняла решение не ограничивать подачу холодного водоснабжения абонентам до начала выполнения работ», - рассказали в организации. Также в компании подчеркнули, что жителям не придется платить за вытекающую из прохудившейся трубы воду.  


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