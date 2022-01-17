



В ближайшее время в Волгоградской области пройдет заседание оперативного штаба для утверждения и реализации мероприятий, направленных на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции, исходя из распространения штамма "омикрон" на территории региона. Такое решение, сообщает ИА «Высота 102», было принято на сегодняшнем оперативном совещании у губернатора Андрея Бочарова. Поводом для этого послужили первые случаи заболевания штаммом "омикрон" в регионе.

«Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, на территории нашей страны начинает ожидаемо осложняться. Только за прошедшую неделю число заболевших увеличилось практически в 2 раза, — отметил Андрей Бочаров. — На протяжении нескольких дней в Волгоградской области также фиксируется прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом пока на прежнем уровне сохраняются объемы госпитализации пациентов. Мы также отмечаем значительный рост простудных заболеваний, что дополнительно влияет на осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации», - заявил Андрей Бочаров.

«Вопросы оперативного определения диагноза заболевших с целью разделения потоков в амбулаторном и госпитальном звене на этом этапе остаются наиболее актуальной задачей, которую необходимо решать с использованием всех видов диагностики. В Волгоградской области объемы тестирования обеспечиваются на уровне, определенном Министерством здравоохранения Российской Федерации. При необходимости мы готовы нарастить темпы и объемы исследований», - подчеркнул губернатор.

Обеспокоенность властей вызывает стремительное распространение нового штамма. В связи с этим, считают в администрации Волгоградской области, вакцинация населения выходит на первый план. Так, на сегодня уже привито порядка 90% от уровня жителей, определенного Минздравом России для Волгоградской области.

В этой связи Андрей Бочаров в дополнение к ранее принятым решениям клинического совета Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией, касающимся организации и функционирования системы здравоохранения региона в условиях повышенных нагрузок, поручил провести оперативный штаб с целью утверждения и реализации мероприятий, направленных на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции, исходя из распространения штамма "омикрон" на территории Волгоградской области. Глава региона также дал поручения своим заместителям, а также руководителям отраслевых рабочих групп оперативного штаба проработать и представить на утверждение соответствующие предложения.



