Для неплательщиков алиментов в Волгоградской области ужесточили наказание





Административная ответственность волгоградским неплательщикам алиментов теперь грозит не только за полный отказ от перечислений детям, но и за частичную невыплату материального обеспечения. Злостных уклонистов от алиментов могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом ИА «Высота 102» сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Олег Савченко.

Кодекс об административных правонарушениях с 2022 года предусматривает в качестве наказания за неуплату алиментов обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей. «Ну а многократное нарушение повлечет за собой уже уголовную ответственность. Это, кстати, касается не только алиментов на детей, но и на нетрудоспособных родителей», - пояснил депутат. Теперь злостными неплательщиками считаются те, кто ранее хотя бы раз нарушал обязательства по уплате алиментов и был привлечен к административной ответственности. Наказанием для таких нарушителей будут исправительные или принудительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3-х месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года.

По данным УФССП по Волгоградской области, в 2021 году в работе у судебных приставов находилось порядка 20 тысяч исполнительных производств на взыскание алиментов на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Исполнили свои обязательства перед детьми только 73% родителей. За это время на задолжавших волгоградцев было составлено более 1900 протоколов - наказанием для 60 человек стал административный арест, около 1600 человек отправили на обязательные работы.