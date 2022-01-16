Covid-19 16.01.2022 11:22
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16.01.2022 11:22
В Волгоградской области продолжается рост числа заболевших коронавирусом - за сутки заразились 223 человека. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», свидетельствуют данные федерального оперштаба. Накануне соответствующий диагноз был поставлен 207 жителям региона. Также стало известно еще о 15 умерших от коронавируса. Всего в регионе уже 5787 человек стали жертвами этого заболевания.
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