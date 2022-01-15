ООО «Ситиматик-Волгоград» выражает несогласие с позицией Росприроднадзора





ООО «Ситиматик-Волгоград» выражает несогласие с позицией Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, заявившего о якобы умышленном искажении компанией объемов образующегося количества ТКО с целью последующего завышения тарифа.

За все время предоставления ООО «Ситиматик-Волгоград» статистической отчетности в уполномоченные органы, компания ни разу не допускала искажения или сокрытия данных. Более того, искажение экологической информации в области обращения с ТКО в статотчетности 2-ТП (отходы) по итогам 2019 года, о котором заявляет управление Росприроднадзора, попросту невозможно. Данные об объеме и массе образовавшихся, вывезенных и размещенных ТКО поступают из нескольких независимых от регионального оператора источников: объектов, осуществляющих размещение (полигоны), а также обработку (сортировка), и фиксируются посредством весового контроля. У компании-регоператора нет возможности как-либо влиять на данную статистику.

Сведения за 2019 год, в отношении которых высказывает замечания Росприроднадзор, ООО «Ситиматик – Волгоград» предоставил в строгом соответствии с действующим на тот момент законодательством (приказ Росстата от 12 декабря 2019 г. № 766). Объекты обработки ТКО (мусоросортировочные станции) и объекты размещения отходов (полигоны) относятся к разным юридическим лицам, поэтому касающиеся их данные, в полном соответствии с утвержденной формой, не объединялись, а были указаны в разных главах. Однако в последующем, уже после направления отчетности, специалисты надзорных органов самостоятельно, без какого-либо участия ООО «Ситиматик – Волгоград», просуммировали указанные данные, объединив их в общую цифру и сделав необоснованный вывод о сознательном задвоении информации. Вместе с тем, компания не предпринимала каких-либо попыток задублировать данные, а лишь следовала всем требованиям заполнения отчетности по утвержденной законом форме. Ни одно из профильных ведомств региона, в которые «Ситиматик – Волгоград» также направил статистическую отчетность за 2019 год (Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Комитет тарифного регулирования Волгоградской области) на настоящий момент не высказали замечаний по предоставленным сведениям.

Что касается необоснованного обвинения со стороны Росприроднадзора в возможном завышении тарифа, то в соответствии с действующим законодательством (постановление Правительства РФ № 1130 от 22.09.2018 г) актуализация территориальной схемы обращения с отходами допускается исключительно по инициативе органов исполнительной власти (Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области). Пересмотр или разработка новой территориальной схемы осуществляется не только на основании статистической информации, собранной региональным оператором, а исходя из множества данных, предоставляемых муниципалитетами, а также различными государственными службами и ведомствами. Стоит отметить, что в противовес заявлению Росприроднадзора, начиная с 2019 года, тариф для населения на коммунальную услугу по обращению с ТКО на территории Волгоградской области напротив ежегодно снижается.

Вместе с тем, несмотря на очевидное несогласие с позицией Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, ООО «Ситиматик – Волгоград», следуя принципам максимально прозрачной деятельности, готов в рамках действующего законодательства, предоставить всю необходимую дополнительную информацию и пояснения заинтересованным органам и ведомствам.