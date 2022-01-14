В Волгограде иномарка протаранила грузовик: водитель в больнице











Водитель Daewoo Nexia пострадал в результате столкновения легковушки с грузовиком в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла сегодня утром на улице Электролесовская.

По предварительной информации, иномарка под управлением 41-летнего водителя вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем «Газель». В результате ДТП водитель легковушки получил различные травмы. Сейчас на месте ДТП работают экипажи городской ГИБДД. Движение осуществляется в штатном режиме.



