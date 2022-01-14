В Волгограде скончалась известный эколог и общественница





Скончалась известный волгоградский эколог Валерия Котовец. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, Валерия Алексеевна на протяжении ряда лет являлась председателем одной из наиболее активных общественных экологических организаций в регионе - информационно-аналитического оргцентра «ЭКРАНД», сопредседателем Экологического парламента Волжского бассейна и Северного Каспия, а также членом регионального экологического совета при Волгоградской областной думе и общественного совета при облкомприроды. Под ее началом разрабатывались и реализовывались важные региональные и межрегиональные проекты, направленные на повышение уровня информированности и экологической безопасности населения, экопросвещение подрастающего поколения, сообщили в комитете.

Просветительский проект «Поволжская передвижная межрегиональная выставка учебных пособий и информационных изданий по экологии, экологическому воспитанию и образованию», разработанный под руководством Валерии Алексеевны, стал победителем международного фестиваля «Дети и экология: XXI век». Валерия Алексеевна скончалась на 82-ом году жизни.



