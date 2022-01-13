Волгоградские полицейские вытолкали из снежного плена застрявшую легковушку

Общество 13.01.2022 10:59
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13.01.2022 10:59
Сотрудники ГИБДД помогли увязшему в снегу автомобилисту: легковой автомобиль застрял на улице Лермонтова в Краснооктябрьском районе Волгограда. Увидев остановившийся на «аварийке» автомобиль, полицейские поспешили к нему, а когда поняли, что произошло, стали выталкивать машину, пока она не смогла ехать самостоятельно.
Ситуация на дорогах Волгограда остается крайне сложной: движение парализовали 10-балльные пробки, люди вынуждены по 2-3 часа простаивать в гигантских заторах. Хуже всего обстановка в Краснооктябрьском, Красноармейском и Советском районах. «Затруднение в движении по всем основным магистралям, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – На наиболее сложные перекрестки направлены дополнительные силы ГорГАИ, сотрудники которой буквально вручную разгребают пробки. Особенно осложняют дорожную ситуацию те водители, которые пренебрегли заменой летней резины на зимнюю. Трассы обрабатываются и чистятся».
Между тем, пресс-служба администрации Волгограда рано утром отчиталась о проделанной работе по расчистке и обработке городских дорог. По заверениям властей, муниципальная спецтехника вышла на волгоградские магистрали накануне в 21.00 и работала всю ночь. «На всех продольных магистралях и основных соединительных дорогах дорожные службы провели неоднократное нанесение реагентов и уборку с проезжей части снежных масс. Только за ночные часы на проезжую часть нанесено свыше 1800 тонн песко-соляной смеси», – подчеркнули в мэрии. К расчистке второстепенных улиц чиновники пообещали приступить позже – техника будет работать непрерывно весь день.
Федеральные и региональные трассы Волгоградской области обрабатывают около 1,5 тысяч единиц спецтехники: комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры, тракторы, бульдозеры, самосвалы. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, для обеспечения безопасного проезда дорожники использовали почти 5 тысяч тонн противогололедных реагентов.
Напомним, по сообщению Гидрометцентра России в Волгограде за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Ожидается, что к концу дня 15 января в областном центре выпадет месячная норма. В регионе фиксируется минимум - треть нормы за последние сутки.
Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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