Убийственный гололед сковал улицы Волгограда

Общество 12.01.2022 08:10
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12.01.2022 08:10
Ледяной дождь в Волгограде превратил тротуары и пешеходные дорожки в каток. Передвигаться по улицам крайне опасно из-за тонкой и прозрачной корки льда, которую сразу и не заметишь. Горожанам придется полагаться только на собственную осторожность и внимательность - тротуары, по свидетельству позвонивших в редакцию волгоградцев, пока никто не обрабатывал. Об изменении погоды накануне предупреждали синоптики. Температурные качели – колебания от плюса к минусу – стали причиной и ухудшения ситуации на дорогах. На федеральных трассах еще с вечера работает спецтехника. Завтра в Волгограде ожидаются сильный снегопад и понижение температуры до -10-12 градусов.
Между тем, в администрации Волгограда заявили, что коммунальные и дорожные службы начали проводить антигололедную обработку пешеходных зон и дорог еще с пяти утра. А с семи утра работу коммунальщиков стали проверяют сотрудники районных администраций. В мэрии утверждают также, что около 1,5 тысячи дворников приступили к обработке песком дворов около 3800 многоквартирных домов.
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