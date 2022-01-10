В Волгоградской области возобновили "охоту" на безмасочников

Общество 10.01.2022 09:20
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10.01.2022 09:20
В Волгоградской области после новогодних перерывов возобновляется «охота» на безмасочников. Как сообщает ИА «Высота 102», рейды на предмет соблюдения эпидемиологических требований проводились в регионе последний раз 31 декабря 2021 года. Затем был сделан перерыв на все новогодние праздники. При этом суды в Волгоградской области рабочую неделю начали по традиции с рассмотрения административных протоколов, составленных на безмасочников еще в прошлом году.
Между тем, напомним, некоторые судьи штрафуют жителей Волгоградской области за нарушение масочного режима по полной. Так, резонанс вызвало решение Волжского городского суда о 15-тысячном штрафе для мужчины, который находился в здании железнодорожного вокзала без средства индивидуальной защиты.
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