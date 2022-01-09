Умерла журналист «Волжской правды»





Сегодня после продолжительной болезни ушла из жизни журналист из Волгоградской области Елена Томская. Ей было всего 55 лет. Об этом сообщили ИА «Высота 102» коллеги Елены.

Елена пришла работать в штат «Волжской правды» в середине нулевых годов из школы №2, где преподавала русский язык и литературу. Елена Томская была универсальным журналистом. Коллеги всегда поражались её колоссальной работоспособности. Работе Елена отдавалась полностью, ею она жила и проводила все свои выходные либо на мероприятиях, либо у компьютера, чтобы утром в понедельник сдать свежие материалы. И, даже уходя в отпуск, она продолжала писать.Елена успешно участвовала в журналистских конкурсах, и в местном — «Майские дни Волжской прессы», который проводился с 2002 по 2012 годы, тоже всегда занимала призовые места. В 2019 году она стала «Женщиной года» в номинации «Журналистика и PR», который проводила региональная общественная организация «Волгоградский областной Союз женщин».Елена оказалась настоящим бойцом. Когда болезнь стала одолевать, Лена не сдавалась и продолжала писать материалы в газету до последнего. Редакция «Волжской правды» соболезнует родным Елены Томской.Фото "Волжской правды".