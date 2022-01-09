Общество

Умерла журналист «Волжской правды»

Общество 09.01.2022 18:39
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09.01.2022 18:39


Сегодня после продолжительной болезни ушла из жизни журналист из Волгоградской области Елена Томская. Ей было всего 55 лет. Об этом сообщили ИА «Высота 102» коллеги Елены.
Елена пришла работать в штат «Волжской правды» в середине нулевых годов  из школы №2, где преподавала русский язык и литературу. Елена Томская была универсальным журналистом. Коллеги  всегда поражались её колоссальной работоспособности. Работе Елена отдавалась полностью, ею она жила и проводила все свои выходные либо на мероприятиях, либо у компьютера, чтобы утром в понедельник сдать свежие материалы. И,  даже уходя в отпуск, она продолжала писать.
Елена успешно участвовала в журналистских конкурсах, и в местном — «Майские дни Волжской прессы», который проводился с 2002 по 2012 годы, тоже всегда занимала призовые места. В 2019 году она стала «Женщиной года» в номинации «Журналистика и PR», который проводила региональная общественная организация «Волгоградский областной Союз женщин».
Елена оказалась настоящим бойцом. Когда болезнь стала одолевать, Лена не сдавалась и продолжала писать материалы в газету до последнего. Редакция «Волжской правды» соболезнует родным Елены Томской.
Фото "Волжской правды".

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