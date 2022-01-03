Горнолыжный склон с подъемником и тюбингом заработал в Волгоградской области





Сегодня в Урюпинске Волгоградской области состоится тестовое открытие склона «Хоперский снег». Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, для посетителей открыты трассы для тюбинга, подъемник, учебный склон для лыж и сноуборда. Здесь же можно взять в прокат лыжи и другое обмундирование.

Напомним, горнолыжный склон открылся в Урюпинске в 2015 году при поддержке Федерации Горнолыжного спорта и общественной организации «Сноубордисты Волгоградской области». Первый в регионе горнолыжный склон оборудован бугельным подъемником в 250 метров. Сам склон состоит из трех полос: левая - это скоростной спуск, центральная - 2 трассы для ватрушек и правая - парк для джиббинга с фигурами.Подготовка к открытию склона началась еще в конце прошлого года. Несмотря на настоящую зиму, снега для покатушек все-таки не хватало. Его пришлось свозить сюда с округи.