В новогоднюю ночь в Волжском автобусы будут работать бесплатно





В ночь с 31 декабря на 1 января для удобства волжан муниципальное предприятие «Волжская автоколонна 1732» организует рейсы востребованных автобусных маршрутов № 14 и № 2у. С 22:00 до 6:00 поездки в этих автобусах будут бесплатным, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского Волгоградской области.

Автобусы маршрутов № 14 и № 2у, проходящих через весь город, будут работать в течение всей новогодней ночи. Интервал движения с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января составит 25-30 минут. 1 января после 6:00 эти маршруты будут работать по расписанию выходного дня с интервалом движения 8-10 минут. С подробным графиком движения городских автобусов можно ознакомиться на сайте МУП «Волжская автоколонна 1732».В новогоднюю ночь в городских автобусах волжан будут встречать водители и кондукторы в образах Деда Мороза и Снегурочки.Напомним, волжская автоколонна дарит волжанам праздничное настроение уже с начала декабря: на маршрутах работают 8 автобусов с новогодней иллюминацией и 4 – с праздничными баннерами на бортах. Они курсируют по маршрутам №№ 1, 2у, 14 и 34.