Налоговики исполнили заветные мечты 10 детей из Волгоградской области

Общество 29.12.2021 15:04
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29.12.2021 15:04
Сотрудники налоговой службы Волгоградской области присоединились к Всероссийской акции "Елка желаний". Как сообщили в УФНС России по региону, волгоградские налоговики исполнили заветные желания 10 детей, ожидающих помощи.
Акция "Елка желаний" направлена на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо. Роль волшебника доступна каждому. Помочь другому легко. Для этого необходимо авторизоваться на сайте https://елкажеланий.рф/, снять шар и на собственные средства исполнить мечту ребенка, борющегося с тяжелой болезнью или воспитывающегося без родителей. Акция продлится до 28 февраля 2022 года.
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