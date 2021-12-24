Происшествия 24.12.2021 14:24
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24.12.2021 14:24
Уголовное дело возбуждено следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту несчастного случая на станции Волгоград-2, где сотруднику железной дороги оторвало ногу. Как сообщили ИА "Высота 102" в ведомстве, 20 декабря при проведении маневровых работ на железнодорожной станции Волгоград-2 произошло соударение двух крайних вагонов пассажирского поезда, в котором находился составитель поездов. В результате мужчине зажало ногу, что повлекло травматическую ампутацию левой голени.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к наступлению тяжких последствий, а также выявление лиц, причастных к совершению указанного преступления.
Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
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