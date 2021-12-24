В Волгоградской области в два раза снизилась смертность от коронавируса





Стало известно еще о двадцати смертях от коронавируса за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, это почти в два раза меньше, чем за последние два месяца. Однако список жертв COVID-19 продолжает расти. В нем уже 5393 человека.

Сегодня же зафиксирована и минимальная суточная заболеваемость коронавирусом. Диагноз поставлен 324 жителям региона. Это гораздо меньше, чем за последние месяцы.



