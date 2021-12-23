В Волгограде чуть не угробили голубые ели ради парковки

Общество 23.12.2021 14:51
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23.12.2021 14:51
Несколько красивейших полувековых голубых елей, украшающих шоссе Авиаторов в Дзержинском районе Волгограда, едва не погибли из-за действий руководства Волгоградского института бизнеса. Деревья начали пересаживать до наступления устойчивых морозов, чтобы поскорее освободить участок напротив завода "Аврора", который арендует ВИБ.
Работы по выкапыванию одной из елей обратили на себя внимание неравнодушных местных жителей, о чем они сообщили ИА "Высота 102". В ответ на редакционный запрос в администрации Волгограда сообщили, что разрешение на пересадку получил Волгоградский институт бизнеса, который намерен обустроить парковку на месте елей. Администрация Дзержинского района дала добро на пересадку полувековых вечнозеленых растений на улицу Южно-Украинскую, 2, где расположен пансионат для престарелых и инвалидов "Благодать". Ключевым условием разрешения было ожидание наступления стойких сильных морозов, чтобы ели обрели новый дом в состоянии покоя и затем адаптировались к новому месту произрастания. Работы должны были проводиться с четким соблюдением технологии под контролем районной коммунальной службы.
Однако руководство института бизнеса, поторопившись ради будущей парковки, нарушило оговоренные условия - пересадка одной ели началась раньше срока, подчеркнули в мэрии. Чиновники и коммунальщики остановили ход работ по пересадке деревьев. "До организации доведена информация о недопустимости нарушения договоренностей, в противном случае разрешение на пересадку будет отозвано", - пригрозили в администрации.
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