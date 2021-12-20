В школе в Волгоградской области отменили уроки из-за ледяных батарей





Уроки в школе №2 в городе Суровикино Волгоградской области отменили из-за аварии на системе отопления здания общеобразовательного учреждения. Об этом ИА «Высота 102» сообщили родители учащихся. Директор школы Елена Серебрякова подтвердила корреспонденту информагентства, что учеников распустили по домам.

«В школе произошла поломка, в связи с чем батареи перестали поддерживать нормальную температуру в помещениях. Сейчас службы работают на месте поломки», – прокомментировала Серебрякова. Она заверила, что в ближайшее время рабочие устранят проблемы, и образовательный процесс будет возобновлен в обычном режиме.

Между тем, родители учеников неоднократно жаловались в социальных сетях и в редакцию «Высоты 102» холод в кабинетах образовательного учреждения. Проблема с отоплением появилась только в этом году, однако уже доставила немало проблем. «Ребенок день в холоде проучится, потом неделю сидит дома с температурой!», - возмущены суровикинцы. По их словам, в школе сильно возросла заболеваемость среди учащихся, и они с опаской отпускают своих детей на уроки.

«Директора не в чем упрекнуть, – считают родители. – Она всеми силами пытается добиться от муниципалитета нормальной температуры в стенах учреждения, но они не спешат решать наши проблемы». Жители убеждены, что администрация Суровикинского района просто не хочет тратить бюджет района, которого и так еле хватает на содержание города.

В приемной районной администрации, куда дозвонился корреспондент информагентства, сообщили, что в курсе проблем с отоплением в школе №2, однако затруднились пояснить, что именно там произошло. С первым заместителем главы Суровикинского района Алексеем Токаревым, к которому посоветовали обратиться в приемной, пообщаться не удалось – на многочисленные звонки никто не ответил.