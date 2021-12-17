Общество

ООО «Ситиматик-Волгоград» прокомментировал вопросы, поступившие губернатору Волгоградской области на прямой линии

Общество 17.12.2021 18:07
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17.12.2021 18:07


В рамках состоявшейся накануне прямой линии Губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова были затронуты актуальные темы сферы коммунального сервиса. Прозвучали также и вопросы в адрес регионального оператора ООО «Ситиматик-Волгоград», связанные с его деятельностью по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). 
В частности, житель села Краснополье Нехаевского района в своем видеообращении сообщил о несвоевременном вывозе отходов, а также переполненном баке, расположенном по адресу ул. Ленина, 49. В этой связи ООО «Ситиматик-Волгоград» была проведена проверка, которая показала: в непосредственной близости от контейнерной площадки (в радиусе 150 метров) находится продовольственный магазин у которого договор с регоператором на вывоз отходов отсутствует, в связи с чем мусор юридическим лицом складируется на демонстрируемой в видеообращении площадке – которая предназначена для сбора отходов от физлиц.
В настоящее время контейнерная площадка приведена в надлежащее состояние, периодичность вывоза ТКО из данного населенного пункта увеличена. Нарекания о ненадлежащем исполнении обязанностей по вывозу ТКО со стороны администрации Нехаевского района отсутствуют.
Также, в рамках прямой линии жителями поселка Гумрак было обращено внимание на захламление контейнерной площадки по адресу ул. Строителей, 22.Регоператор в связи с этим считает необходимым пояснить: вывоз ТКО с данной площадки осуществляется ежедневно на регулярной основе. Однако среди прочих отходов на площадке нередко отмечается большое скопление веток и древесных обрезков, которые не относятся к ТКО, и вывоз которых не входит в оплачиваемую населением услугу «Обращение с ТКО». Претензии по данной проблеме необходимо направлять либо в управляющую компанию, либо администрацию района, либо в компетентные органы для установления ответственных за выброс указанных отходов.
В настоящее время площадка находится в надлежащем санитарном состоянии, вывоз производится своевременно, захламление отсутствуют. 
Кроме того, в рамках прямой линии был также поднят вопрос, связанный с механизмомначисления платы за услугу «Обращение с ТКО». Губернатор Андрей Бочаров отметил наличие комплексной системной проблемы в этом отношении. Со своей стороны ООО «Ситиматик-Волгоград» обращает внимание на необходимость актуализации данных, на основе которых рассчитывается размер платы за услугу: количество проживающих/количество собственников. 
Согласно действующему законодательству, эти сведения могут быть получены регоператоромлибо из открытых источников, либо на основании заявления самого потребителя. Однако единственнореально работающим механизмом является предоставление данных или их корректировки именно от самого потребителя или от его родственников (в случае, если потребитель умер), поскольку в открытых источниках объем информации минимален и обновляется крайне редко. ООО «Ситиматик-Волгоград» вновь акцентирует внимание жителей региона: верные и актуальные данные абонента в платежке - залог корректных начислений за коммунальные услуги. 
По всем вопросам работы регионального оператора просим обращаться в адрес компании по номерам клиентского центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36.

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