Задолжавшие за свет волгоградцы могут остаться без света на новогодние праздники





Новогодние огни на ёлке могут не зажечься в домах волгоградцев, которые не хотят погасить долг за электроэнергию. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Волгоградэнергосбыт», отключения должников от света будут продолжаться вплоть до 31 декабря. Чтобы встретить Новый 2022 год в сиянии праздничных гирлянд, необходимо заранее оплатить задолженность. Тогда не придется платить за повторное подключение 2600 рублей.

Специальные бригады энергетиков с начала 2021 года уже отключили от света 40 тысяч должников – большинство из них сразу же погасили задолженность. Однако 15 тысяч абонентов не мотивировало даже отсутствие электроэнергии.

Оплатить задолженность можно с помощью онлайн-сервисов быстро, просто и без комиссии:

- на официальном сайте без регистрации по номеру лицевого счета;

- в личном кабинете на сайте компании или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт».

Иллюстрация: Анастасия Кузнецова.