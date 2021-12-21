Задолжавшие за свет волгоградцы могут остаться без света на новогодние праздники

Общество 21.12.2021 13:05
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21.12.2021 13:05
Новогодние огни на ёлке могут не зажечься в домах волгоградцев, которые не хотят погасить долг за электроэнергию. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Волгоградэнергосбыт», отключения должников от света будут продолжаться вплоть до 31 декабря. Чтобы встретить Новый 2022 год в сиянии праздничных гирлянд, необходимо заранее оплатить задолженность. Тогда не придется платить за повторное подключение 2600 рублей.
Специальные бригады энергетиков с начала 2021 года уже отключили от света 40 тысяч должников – большинство из них сразу же погасили задолженность. Однако 15 тысяч абонентов не мотивировало даже отсутствие электроэнергии.
Оплатить задолженность можно с помощью онлайн-сервисов быстро, просто и без комиссии:
- на официальном сайте без регистрации по номеру лицевого счета;
- в личном кабинете на сайте компании или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт».
Иллюстрация: Анастасия Кузнецова.
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