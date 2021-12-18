Многодетная семья в Волгограде замерзает из-за отсутствия соседей

Общество 18.12.2021 20:04
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18.12.2021 20:04
Многодетная мать из поселка Горный Тракторозаводского района Волгограда пожаловалась на постоянные перебои с отоплением в своей квартире. Как сообщила ИА «Высота 102» Татьяна Перекокина, она с тремя несовершеннолетними детьми проживает на 4 этаже пятиэтажного дома №4 по улице Гули Королевой. Квартира над ними пустует, что создает гигантские проблемы для многодетной семьи.
Как пояснила женщина, раньше квартира на 5-ом этаже сдавалась в аренду, но сейчас в ней никто не живет. Собственники жилья не появляются, где они находятся - неизвестно. «Прежде приходила подруга хозяйки и забирала платежки, но сейчас она куда-то пропала», - пояснила многодетная мать. Из-за того, что спустить батареи из квартиры на 5-ом этаже нельзя, отопительный сезон в подъезде, где живет семья, начался не с 10 октября, а 12 ноября.
Дело в том, что спустить воздух из системы отопления можно только из квартиры на пятом этаже. «Как попасть в пустующую квартиру мы не знали», - пояснила Татьяна. Поэтому жильцы обратились с этой проблемой в управляющую компанию ООО «ТЗР», которая обслуживает их многоквартирный дом. Однако коммунальщики решать ее не спешили. "Ровно месяц нам пришлось добиваться от управляющей компании каких-либо действий", - рассказала женщина. В итоге спасать замерзающих людей пришел участковый вместе со слесарями. Они вскрыли квартиру, фиксируя все на видеокамеру, и спустили воздух. Однако радость многодетной семьи и их соседей была недолгой. 9 декабря в многоквартирном доме произошла авария, после которой трубы в их подъезде снова оказались ледяными. «Нам опять пришлось обращаться в управляющую компанию и добиваться решения проблемы. Это было какое-то издевательство», - пожаловалась многодетная мать. Через неделю к ним все-таки пришли и спустили воздух в квартире на 5 этаже. Татьяна не исключает, что ситуация может повториться и ей с детьми снова придется замерзать. Женщина написала обращения депутату городской думы Ирине Фоминой и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. В своих письмах она описала проблему и попросила взять ее на особый контроль. «Я очень надеюсь, что они получат мои письма и обратят внимание на нашу ситуацию», - говорит Татьяна Перекокина.
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