Многодетная семья в Волгограде замерзает из-за отсутствия соседей

Многодетная мать из поселка Горный Тракторозаводского района Волгограда пожаловалась на постоянные перебои с отоплением в своей квартире. Как сообщила ИА «Высота 102» Татьяна Перекокина, она с тремя несовершеннолетними детьми проживает на 4 этаже пятиэтажного дома №4 по улице Гули Королевой. Квартира над ними пустует, что создает гигантские проблемы для многодетной семьи.

Как пояснила женщина, раньше квартира на 5-ом этаже сдавалась в аренду, но сейчас в ней никто не живет. Собственники жилья не появляются, где они находятся - неизвестно. «Прежде приходила подруга хозяйки и забирала платежки, но сейчас она куда-то пропала», - пояснила многодетная мать. Из-за того, что спустить батареи из квартиры на 5-ом этаже нельзя, отопительный сезон в подъезде, где живет семья, начался не с 10 октября, а 12 ноября.