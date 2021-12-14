В Волгограде двух участников акции таксистов выпустили из-под ареста





Сегодня утром закончился срок пребывания под арестом двух участников акции таксистов, которая прошла накануне в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, накануне Дзержинский суд Волгограда избрал в отношении Егора Шевченко и Сергея Шарова наказание в виде ареста на одни сутки. Срок административного наказания исчислялся с момента задержания, то есть с 9.35 и 9.35 часов 13 декабря.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что Дзержинский районный суд Волгограда назначил участникам акции водителей «Яндекс.Такси» Евгению Баженову и Ивану Никитину штраф в размере 10 тысяч рублей каждому. Оба привлечены к административной ответственности за проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о нём, поясняли в суде. Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Акция таксистов «Яндекса» состоялась накануне на парковке около ТРЦ «Мармелад», куда приехали десятки водителей, недовольных системой оплата труда у агрегатора. Однако собрание водителей правоохранители посчитали публичным мероприятием, проведенным без разрешения властей. Четверо человек увезли в полицейских машинах в отдел полиции. Коллеги задержанных посчитали эти задержания незаконными.



