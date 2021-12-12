Количество умерших от коронавируса в Волгоградской области превысило 5 тысяч человек





Уже 5011 жителей Волгоградской области скончались от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, только за минувшие сутки печальный список пополнили еще 37 человек. Смертность в регионе остается на высоком уровне.

А вот темпы распространения коронавируса в регионе снижаются. За минувшие сутки было выявлено 398 новых случаев заболевания. Впервые за последние два месяца количество заболевших оказалось меньше четырехсот человек.