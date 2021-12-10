В Волгоградской области увеличили прожиточный минимум на 724 рубля

Общество 10.12.2021 16:07
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10.12.2021 16:07
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о внесении изменений в документ об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт администрации Волгоградской области. Так, прожиточный минимум на душу населения в будущем году составит 10882 рубля, для трудоспособного населения – 11861 рубль, для пенсионеров - 9381 рубль, для детей – 10831 рубль.
«Таким образом, прожиточный минимум на душу населения в Волгоградской области в 2022 году по сравнению с уровнем 2021 года увеличится на 724 рубля; для трудоспособного населения — на 969 рублей; для детей — на 361 рубль; для пенсионеров — на 417 рублей», – прокомментировали изменения в пресс-службе областной администрации.
Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается в целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области при разработке и реализации областных социальных программ и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, а также для формирования областного бюджета. Размер прожиточного минимума является базовой величиной для исчисления ряда пособий и выплат, которые соответственно также увеличатся в 2022 году. Так, вырастет ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, расширится круг получателей дополнительного единовременного пособия при рождении второго ребенка и родительский капитал, которые зависят от среднедушевого дохода.
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