За 2021 год цены на бензин в Волгоградской области выросли на 4 рубля

Общество 10.12.2021 09:02
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10.12.2021 09:02
В Волгоградской области на уходящей неделе вновь зафиксирован рост цен на все виды топлива. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, цена литра дизтоплива выросла на 1,77% и теперь средняя стоимость солярки составляет 51,80 рублей. На 1,05% увеличилась стоимость бензина АИ-92 (46,94 рубля за литр), АИ-95 – на 0,73% (52, 28 рубля). Подорожал и бензин АИ-98 на 0,27% (56,45 рублей за литр).
Однако по сравнению с данными на начало декабря прошлого года бензин в регионе подорожал гораздо заметнее – в среднем почти на 4 рубля. Так, больше всего выросли цены на бензин АИ-98, который в прошлом году стоил 52,47 рублей. Бензин марки АИ-95 стоил 48,36 рублей за литр, АИ-92 – 43,92 рубля, а дизтопливо – 47,55 рублей за литр.
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