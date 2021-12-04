В Волгограде 25-летняя девушка умерла от коронавируса





Молодая женщина умерла от коронавирусной инфекции в Волгограде. Как сообщили в региональном оперативном штабе, пациентке было 25 лет. От COVID-19 она не вакцинировалась.

Пациентка обратилась в медицинское учреждение через два дня после начала заболевания. Ей было назначено лечение и обследование. Через два дня ее состояние ухудшилось. С учетом клинической картины и подтвержденным коронавирусом волгоградку госпитализировали в инфекционный стационар. По ее состоянию врачи консультировались с главными внештатными специалистами, региональными и федеральными консультативными центрами. Применялись все возможности оказания помощи, однако пациентку спасти не удалось.

Всего за минувшие сутки от COVID-19 скончались 37 человек – 16 мужчин и 21 женщина. Из них большинство проживали в Волгограде. Также жертвами коронавируса стали жители Волжского, Урюпинского, Нехаевского, Новоаннинского, Еланского, Клетского, Палласовского, Старополтавского и Калачевского районов.

Всего пандемия унесла жизни 4721 жителя региона.



