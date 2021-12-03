Жителям поселка в Волгограде возвращают свет и тепло после аварии на подстанции





Дома по улицам Ангарская, Большая, Продольная, Осипенко, Римского-Корсакова, Джаныбековская, Фонтанная, Раздольная, Сульская, Куринская, Верхнебалкинская, Нововокзальная, Миусская, Кобринская перевели на резервные схемы электроснабжения. Жители этой части поселка Ангарский полностью или частично обеспечены электроэнергией, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россети Юг».

Все социально значимые объекты запитаны от передвижных резервных источников питания – их переключили почти сразу после аварии на подстанции «Пионерская» на улице Нильская. На место инцидента приехал заместитель губернатора Олег Николаев, который по поручению главы региона Андрея Бочарова возглавил межведомственную оперативную группу. В нее входят представители областного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, администрации Волгограда и компании «Россети».





«В медучреждениях все реанимационные отделения и операционные, другие жизненно важные объекты сразу же, автоматически и без сбоев, перешли на резервные источники питания, — подчеркнул Олег Николаев. — Что касается работы других отделений, то они функционируют также в штатном режиме — все они были оперативно запитаны. Это областная больница, госпиталь МВД, станция переливания крови и поликлиника №30. Также обеспечено энергоснабжение большей части социальных и образовательных учреждений. В настоящее время продолжается подключение жилых домов».

По данным департамента по образованию администрации Волгограда, электроснабжение есть во всех подведомственных учреждениях.

О точных сроках полного восстановления электроснабжения поселка Ангарский, а также о причинах инцидента на подстанции не сообщается.