В Волжском сократили автобусные и трамвайные рейсы

Общество 01.12.2021 08:02
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01.12.2021 08:02
С сегодняшнего дня в Волжском сокращены некоторые маршруты общественного транспорта, которые обслуживает МУП «Волжская автоколонна 1732». В администрации городского округа город Волжский Волгоградской области пояснили, что с 1 декабря изменения в графике движения произошли на трамвайных маршрутах № 1 «Улица Логинова – «Сибур-Волжский», № 3 «Улица Логинова – Поселок Рабочий» и № 7 «Улица Оломоуцкая – ТЭЦ-1» и автобусном маршруте № 2у «37 микрорайон – гипермаркет «Магнит». В частности, в будние дни на линии будут выходить на два автобуса меньше, в выходные – на четыре. Выбывают из графика движения и два трамвая №3 из пяти ранее курсировавших, на маршруте трамвая №7 останутся пять вагонов вместе прежних шести. Соответственно, в связи с этим увеличивается интервал движения общественного транспорта. Кроме того, сдвигается время самого раннего и позднего отправлений. С чем связаны эти изменения в работе общественного транспорта, в администрации не пояснили. Между тем, напомним, как ранее сообщало ИА "Высота 102", в Волжском недавно повысилась стоимость проезда в автобусах и на трамваях с 20 до 25 рублей. В маршрутках проезд подорожал до 26 рублей.
Справка. На 24 городских и пригородных маршрута в Волжском ежедневно выходит 101 автобус Волжской автоколонны. Также перевозки пассажиров осуществляют 32 трамвая по 7-ми маршрутам.
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