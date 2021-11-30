Умерла строитель мемориала на Мамаевом кургане в Волгограде





Заслуженный строитель России Валентина Николаевна Клюшина скончалась в Волгограде на 86-ом году жизни. Печальную новость сообщил сегодня музей-заповедник "Сталинградская битва".

Валентина Клюшина родилась в 1936 году в городе Ельце Липецкой области, но вся ее жизнь была связана с Волгоградом. Здесь в 1955 году она окончила строительный техникум и пришла в 1960-ом работать в управление капитального строительства горисполкома. Главным делом ее жизни, как отмечают коллеги, стал Мамаев курган. В качестве инженера технического надзора Валентина Николаевна в течение 7 лет контролировала ход работ по строительству мемориала, а в 1978 году стала заместителем директора памятника-ансамбля на Мамаевом кургане. В этой должности она проработала 28 лет, проявив замечательный талант организатора, обширные знания и неоценимые деловые качества.

Валентина Клюшина награждена знаком "За отличную работу" Министерства культуры СССР, медалями "100 лет Федерации независимых профсоюзов", "Ветеран труда". В 2002 году ей было присвоено звание "Заслуженный строитель России".

Фото: музея-панорама "Сталинградская битва"