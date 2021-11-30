Умерла строитель мемориала на Мамаевом кургане в Волгограде

Общество 30.11.2021 17:18
0
30.11.2021 17:18
Заслуженный строитель России Валентина Николаевна Клюшина скончалась в Волгограде на 86-ом году жизни. Печальную новость сообщил сегодня музей-заповедник "Сталинградская битва".
Валентина Клюшина родилась в 1936 году в городе Ельце Липецкой области, но вся ее жизнь была связана с Волгоградом. Здесь в 1955 году она окончила строительный техникум и пришла в 1960-ом работать в управление капитального строительства горисполкома. Главным делом ее жизни, как отмечают коллеги, стал Мамаев курган. В качестве инженера технического надзора Валентина Николаевна в течение 7 лет контролировала ход работ по строительству мемориала, а в 1978 году стала заместителем директора памятника-ансамбля на Мамаевом кургане. В этой должности она проработала 28 лет, проявив замечательный талант организатора, обширные знания и неоценимые деловые качества.
Валентина Клюшина награждена знаком "За отличную работу" Министерства культуры СССР, медалями "100 лет Федерации независимых профсоюзов", "Ветеран труда". В 2002 году ей было присвоено звание "Заслуженный строитель России".
Фото: музея-панорама "Сталинградская битва"
Реклама
В Волгограде на спящих пенсионеров рухнул потолок30.11.2021 18:38
Общество 30.11.2021 18:38
Непривитая и здоровая 34-летняя волгоградка скончалась от коронавируса30.11.2021 18:03
Общество 30.11.2021 18:03
Королевой волгоградского бала хризантем стал цветок с непереводимым названием30.11.2021 18:00
Общество 30.11.2021 18:00
В волгоградском отделении ОНФ сменили двух сопредседателей30.11.2021 16:48
Общество 30.11.2021 16:48
Новые штрафы для нарушителей приказов Ольги Зубаревой ввели в Волгоградской области30.11.2021 15:16
Общество 30.11.2021 15:16
Волгоградских чиновников обязали оплатить расходы юных спортсменов на соревнования30.11.2021 15:00
Общество 30.11.2021 15:00
В Волгограде зампрокурора разберется с рейдерским захватом домов30.11.2021 13:55
Общество 30.11.2021 13:55
В Волгограде родители убедились в безопасности питания для школ и детских садов30.11.2021 13:31
Общество 30.11.2021 13:31
Прокурор Волгоградской области пришел в стройфирму из-за долгов по зарплате30.11.2021 13:20
Общество 30.11.2021 13:20
Волгоградца с самодельной лодкой наказали за вылов металлолома из Волги30.11.2021 09:10
Общество 30.11.2021 09:10
Вам звонит «Ситиматик» - не бросайте трубку30.11.2021 08:00
Общество 30.11.2021 08:00
Большинство жителей ЮФО не планируют увеличивать траты на празднование нового года29.11.2021 20:19
Общество 29.11.2021 20:19
Волгоградский вуз покупает авто премиум-класса за 5 миллионов рублей29.11.2021 19:48
Общество 29.11.2021 19:48
Мэрия Волгограда покупает 264 квартиры для расселения аварийных домов29.11.2021 17:58
Общество 29.11.2021 17:58
В Волгограде выделили первые миллионы на ремонт обветшавшего мемориала на Аллее Героев29.11.2021 17:11
Общество 29.11.2021 17:11
Реклама