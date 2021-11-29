Общество

Мэрия Волгограда покупает 264 квартиры для расселения аварийных домов

Общество 29.11.2021 17:58
0
29.11.2021 17:58


Администрация Волгограда объявила сразу несколько аукционов на приобретение 264 квартир с отделкой в новостройках, куда переселят жильцов аварийных домов. Мэрия купит 99 «однушек», 88 «двушек», 74 «трешки» и еще три четырехкомнатных квартиры, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Площадь однокомнатных квартир должна быть не меньше 27 и не больше 40 квадратных метров. В двухкомнатных будущих жильцы могут рассчитывать на площадь от 46 до 56 «квадратов», в трехкомнатных – от 57 до 85 квадратных метров. Четырехкомнатные квартиры смогут похвастаться площадью не менее 80,5 «квадратов». Переселенцам предоставят жилье с чистовой отделкой, сантехникой и кухонными плитами.
Новые квартиры получат в собственность те, кто в настоящее время владеет жилплощадью в аварийных домах. Людям, которые сейчас живут на условиях соцнайма, предложат заключить с мэрией новый договор.
В Волгоградской области по региональной программе из аварийных домов уже переселили более 2 тысяч человек в 900 новых квартир. Жильцы 206 квартир в трухлявых домах предпочли получить денежную компенсацию – им муниципалитет выплатил свыше 250 млн рублей. По данным мэрии, по нацпроекту «Жилье и городская среда» до сентября 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка 9800 человек.
Фото из архива ИА "Высота 102".

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
29.11.2021 20:19
Общество 29.11.2021 20:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.11.2021 19:48
Общество 29.11.2021 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2021 17:11
Общество 29.11.2021 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2021 16:35
Общество 29.11.2021 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2021 15:10
Общество 29.11.2021 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.11.2021 12:30
Общество 29.11.2021 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2021 10:16
Общество 29.11.2021 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2021 19:38
Общество 28.11.2021 19:38
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2021 19:08
Общество 28.11.2021 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2021 18:07
Общество 28.11.2021 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2021 15:10
Общество 28.11.2021 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2021 14:03
Общество 28.11.2021 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2021 18:56
Общество 27.11.2021 18:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2021 17:41
Общество 27.11.2021 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2021 15:08
Общество 27.11.2021 15:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:19
Большинство жителей ЮФО не планируют увеличивать траты на празднование нового годаСмотреть фотографии
19:48
Волгоградский вуз покупает авто премиум-класса за 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
18:33
В Волжском осудили студентку за попытку сдать сессию за взяткуСмотреть фотографии
17:58
Мэрия Волгограда покупает 264 квартиры для расселения аварийных домовСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде 90-летняя пенсионерка отсудила кругленькую сумму за падение в троллейбусеСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде выделили первые миллионы на ремонт обветшавшего мемориала на Аллее ГероевСмотреть фотографии
16:35
Суд в Волгограде не оценил страдания искусанного мошкой пассажира маршруткиСмотреть фотографии
16:11
Волгоградские общепит и торговля слегка «подросли» на фоне ковидных ограниченийСмотреть фотографии
15:53
Посетителю кафе в Волгограде разбили головуСмотреть фотографии
15:10
Каждый четвертый школьник в России подрабатываетСмотреть фотографии
14:50
Спортивный директор волгоградского «Ротора» Панасюк покинул свой постСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде фитнес-тренера приговорили за наркотики к 7,5 годам колонииСмотреть фотографии
14:28
Самолет Су-27 пострадал от вандалов в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:24
Волгоградцы считают, что благодаря мессенджерам изменилась культура общенияСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде бизнесменов оштрафовали за мимикрирующую под мусорный полигон свалкуСмотреть фотографии
12:30
Волгоградцев ждут новые ограничения из-за штамма «омикрон»Смотреть фотографии
12:21
Бетономешалка перевернулась из-за отказа тормозов в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:18
Жителя Волгограда осудили за пьяную драку с полицейскимиСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области похоронили еще 35 жертв коронавирусаСмотреть фотографии
12:05
Пассажир автобуса «Москва-Волгоград» провозил зелье в кейсе из-под наушниковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
Волгоградцам насчитали по 235 тысяч рублей долга по кредитамСмотреть фотографии
11:54
Оглашен приговор по делу о гибели волгоградки от взрыва газа в квартиреСмотреть фотографии
11:37
«Росгосстрах» вошёл в число лучших работодателей РоссииСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде жесткое ДТП с наездом на пешехода попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Водитель скрылся после смертельного наезда на инвалида под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:16
Скончалась старейший преподаватель Волгоградского медуниверситетаСмотреть фотографии
09:49
Фермер обнаружил в поле под Волгоградом россыпь гранат и снарядовСмотреть фотографии
09:00
Экс-прокурора прочат на должность гендиректора волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
08:55
Какие достопримечательности посмотреть на ВалаамеСмотреть фотографии
19:38
Волгоградцев оштрафовали после обращения к президенту против введения QR-кодовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 