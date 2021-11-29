Мэрия Волгограда покупает 264 квартиры для расселения аварийных домов

Общество 29.11.2021 17:58
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29.11.2021 17:58
Администрация Волгограда объявила сразу несколько аукционов на приобретение 264 квартир с отделкой в новостройках, куда переселят жильцов аварийных домов. Мэрия купит 99 «однушек», 88 «двушек», 74 «трешки» и еще три четырехкомнатных квартиры, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Площадь однокомнатных квартир должна быть не меньше 27 и не больше 40 квадратных метров. В двухкомнатных будущих жильцы могут рассчитывать на площадь от 46 до 56 «квадратов», в трехкомнатных – от 57 до 85 квадратных метров. Четырехкомнатные квартиры смогут похвастаться площадью не менее 80,5 «квадратов». Переселенцам предоставят жилье с чистовой отделкой, сантехникой и кухонными плитами.
Новые квартиры получат в собственность те, кто в настоящее время владеет жилплощадью в аварийных домах. Людям, которые сейчас живут на условиях соцнайма, предложат заключить с мэрией новый договор.
В Волгоградской области по региональной программе из аварийных домов уже переселили более 2 тысяч человек в 900 новых квартир. Жильцы 206 квартир в трухлявых домах предпочли получить денежную компенсацию – им муниципалитет выплатил свыше 250 млн рублей. По данным мэрии, по нацпроекту «Жилье и городская среда» до сентября 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка 9800 человек.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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