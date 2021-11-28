Covid-19

Волгоградский облздрав нашел позитив в суточной статистике по коронавирусу

Covid-19 28.11.2021 15:42
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28.11.2021 15:42


Волгоградская область вошла в число 15 регионов с наибольшим количеством выписанных по выздоровлению от новой коронавирусной инфекции. Только за прошедшие сутки в регионе было выписано 484 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.
В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что из 484 выписанных - 190 человек проходили лечение в стационарах. Всего с начала недели с улучшением самочувствия из больниц выписано 2730 человек, что на тысячу больше числа госпитализированных (1767).
В ведомстве отмечают, что в регионе принимаются необходимые меры, направленные на сдерживание COVID-19, продолжается вакцинация. Получить прививку от коронавируса можно в 63 стационарных прививочных пунктах в поликлиниках и больницах. Задействовано 10 подвижных мобильных прививочных пунктах на базе автомобилей. Также 194 мобильных бригады медиков обеспечивают вакцинацию работников предприятий по заявкам руководителей, жителей отдаленных населенных пунктов, а также посетителей ТРЦ Волгограда и Волжского и самого крупного прививочного центра, развернутого на безе музея «Россия – моя история».
Напомним, что сегодня стало известно о перемещении Волгоградской области из «оранжевой» в «красную» зону по COVID. В настоящее время регион, по данным оперативного штаба, не соответствует ни по одному из показателей, по которым присваиваются другие цвета.
Так, в «зеленую» зону, свободную от COVID-19, попадают регионы, где заболеваемость составляет не более 30 случаев в неделю, а уровень коллективного иммунитета достиг 80%. Кроме этого, в таких регионах занятость коек с ИВЛ должна быть меньше 0,1 на 100 тысяч населения, а загруженность коечного фонда с пациентами с COVID — не более 30% от норматива. Охват тестированием должен быть не менее 200 на 100 тысяч населения. В настоящее время на карте России «зеленых» регионов нет. 

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