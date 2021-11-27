



В Волгоградской области зафиксировали шокирующую смертность от инфарктов и инсультов. Как сообщает ИА «Высота 102», новые данные на днях опубликовал Росстат. Так, в 2020 году в регионе смертность от инфарктов составила 51 человек на 100 тысяч населения. Это самый печальный показатель среди всех регионов ЮФО наряду с Ростовской областью. Для сравнения: в Калмыкии он составил 23 человека на 100 тысяч населения, а среднероссийский - 39 человек.



Еще более удручающая ситуация со смертностью населения Волгоградской области от инсультов. Так, в 2020 году в регионе из 100 тысяч человек от острого нарушения мозгового кровообращения умирали 143 человека. Причем показатели смертности населения от инсультов по сравнению с 2019 годом даже выросли. Два года назад по этой причине в регионе умирал 141 человек в расчете на 100 тысяч населения. Среди регионов ЮФО показатели смертности населения Волгоградской области от инсультов в 2020 году оказались самыми высокими. Так, в Краснодарском крае от острого нарушения мозгового кровообращения ушли из жизни 80 человек из 100 тысяч населения, в Ростовской области – 99 человек. Ситуация со смертностью от инсультов в Волгоградской области оказалась гораздо хуже и общероссийских показателей - 92 человека на 100 тысяч населения.