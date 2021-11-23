В Волгограде построят новый крытый каток для фигуристов и хоккеистов

Общество 23.11.2021 10:31
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23.11.2021 10:31
Строительство второй очереди ледового катка в Дзержинском районе Волгограда предусматривает возведение крытой площадки для занятий фигурным катанием и хоккеем. Как сообщает ИА "Высота 102", объявлен конкурс на проектирование объекта, который расположится рядом с уже существующей ледовой ареной на ул. 8-ой Воздушной Армии. Земельный участок площадью 7983 кв.м. предусмотрен для размещения крытых спортивных комплексов с трибунами для зрителей до 1000 мест. Заказчиком проекта выступает ГАУ Волгоградской области "Спортивная школа по зимним видам спорта".
Начальная стоимость проекта оценивается в 6,9 миллиона рублей - это средства областного бюджета. В технической документации отмечается, что технологические решения должны обеспечивать возможность организации в здании ледовой арены тренировочного процесса и проведения соревнований по ледовым видам спорта (хоккей с шайбой, фигурное катание), а также организации режима использования ледового зала для массового катания на коньках.
Проектная документация с учетом прохождения Главгосэкспертизы должна быть готова до 30 ноября 2022 года.
Напомним, что первая очередь крытого ледового катка в Дзержинском районе Волгограда была введена в эксплуатацию в 2008 году. Спортивный объект, как ранее сообщалось, был построен на средства благотворительного фонда спортивных программ "Новое поколение".
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