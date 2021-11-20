Общество

В Волгограде из-за долга водитель «Мерседеса» стала пешеходом

Общество 20.11.2021 09:13
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20.11.2021 09:13


Приставы арестовали «Мерседес» должницы, которая приехала застраховать свою иномарку в офис страховщика в Волгограде. Как сообщили в УФССП России по региону, владелица немецкого авто долгое время не хотела погашать налоговую задолженность в сумме 22 тысячи рублей. Машину она тщательно скрывала. Однако приставы выяснили, где в ближайшее время появиться водитель на своем авто и арестовали иномарку. Женщина стала пешеходом всего на 15 минут. За это время она погасила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор. 

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