Опасные для человека инфекции нашли у коров на ферме в Волгоградской области





Карантин по бруцеллезу и лейкозу объявили в поселке Стандартный Среднеахтубинского района, где на территории животноводческого хозяйства произошли вспышки этих заболеваний, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказы комитета ветеринарии Волгоградской области.

Так, с 17 ноября на территории эпизодических очагов запрещено лечить и пасти скот, вывозить с территории ферм животных, корма, инвентарь. Запрещается также вывозить за пределы личного хозяйства и использовать молоко, за исключением прокипяченного внутри хозяйства для кормления телят, и принимать на фермах посторонних лиц. Всех инфицированных коров отправят на убой. Специалисты ветеринарной службы Среднеахтубинского района работают над ликвидацией очагов, чтобы не допустить распространение опасных заболеваний.

Бруцеллез является зоонозной инфекцией, передающейся человеку от больных животных. Болезнь, вызываемая микроорганизмами рода бруцелл, характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека. Заражение происходит при непосредственном контакте с животным-носителем или при употреблении в пищу сырого молока и сыра из непастеризованного молока.

Лейкоз крупного рогатого скота – вялотекущее онкологическое заболевание опухолевой природы. Патология характеризуется поражением кроветворной системы, лимфоцитозом, возникновением новообразований. Молоко больных коров содержит канцерогенные вещества, которые могут запустить опухолевый процесс у человека.







