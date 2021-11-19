Цифровая стратегия: «Ростелеком» и «Ростсельмаш» подписали соглашение о партнерстве

Телеком 19.11.2021 16:03
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19.11.2021 16:03
«Ростелеком» и группа компаний «Ростсельмаш» заключили соглашение о партнерстве в реализации проектов по цифровому развитию. Документ подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев в рамках встречи в Ростове-на-Дону. Соглашение касается намерения взаимодействия отраслевых лидеров по развитию ИТ-инфраструктуры на производственных объектах, интеграции комплекса услуг связи и развитие телекоммуникационного контура, цифровых сервисов, включая профильные решения на базе IoT.
«Соглашение подчеркивает наш общий подход к стратегии развития бизнеса. Компания уже использует услуги городской телефонной связи, сервисы кибербезопасности и виртуальный ЦОД. Мы намерены наращивать партнерство и уверены в компетенциях цифрового национального провайдера», — отметил генеральный директор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.
«Цифровизация сельского хозяйства всегда была для нас приоритетным направлением. С каждым днем в агропромышленном комплексе растет объем и качество использования телеком и ИТ-решений. Данные со спутников, дронов и сельхозтехники собираются и анализируются для мониторинга и принятия более точных решений. Сегодня искусственные нейронные сети могут самостоятельно управлять сложными техническими агрегатами, анализировать износ узлов и сигнализировать о замене прежде, чем произойдет поломка. Эти и другие технологии мы совершенствуем и объединяем в экосистемы, потому что видим для себя главной задачей внедрение мультисервисных решений, которые помогут получить максимальный эффект в кратчайшие сроки», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Агропромышленный комплекс — одно из ключевых направлений «Ростелекома», для решения задач в котором компания обладает всеми необходимыми компетенциями: отраслевой экспертизой, широкой сетью дата-центров, телекоммуникациями, опытом предоставления государственных услуг. Компания реализует интеграционные и инфраструктурные проекты, а также масштабируемые инновационные решения в области сельского хозяйства.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком».
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