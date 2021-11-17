Общество

Самолету-памятнику в Волгограде добавили мрамора

Общество 17.11.2021 14:30
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17.11.2021 14:30


Работы по ремонту памятника летчикам-качинцам "Самолет "МИГ-21" в Дзержинском районе Волгограда вступили в финальную стадию. Как сообщили в мэрии, подрядчик завершил восстановление фюзеляжа и элементов вооружения самолета и приступил к облицовке постамента памятника мраморной плиткой. Эти работы, как отмечают в администрации, проводятся в соответствии с технологией в сухую погоду, при этом используются материалы, позволяющие проводить монтаж плитки при отрицательных температурах воздуха. 
Ранее были приведены в порядок металлические конструкции – на опоры самолета нанесли антикоррозионное покрытие, восстановили кирпичную кладку и нанесли штукатурный слой. Специалисты также реставрируют ступени и стелу, после очистки установят на прежнее место таблички. Поскольку памятник является объектом культурного наследия регионального значения, его восстановлением занимается специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию.
Сам памятник представляет собой устремляющийся в небо самолет, размещенный на облицованном мрамором постаменте. Он был установлен в 1973 году – в 30-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, также на нем установлена табличка с именами Героев Советского Союза, получившим это звание в период Сталинградской битвы. Деньги на монумент собирали офицеры "Качи". На гранитной плите памятника высечены имена 128 Героев Советского Союза, защищавших Сталинград, 76 из которых были летчиками.
После закрытия училища в 1998 году монумент стал разрушаться. Ветераны авиации, которые помнят "МИГ-21" во всей красе, стали озвучивать опасения, что памятник может рухнуть. Муниципалитет инициировал обследование самолета и разработку проектно-сметной документации, после чего проект реставрации в соответствии с законодательством прошел историко-культурную экспертизу.
Ранее сообщалось, что на ремонт памятника было направлено 2,4 миллиона рублей - это средства бюджетных учреждений. Заказчиком работ выступает МБУ "ЖКХ Дзержинского района", за которым закреплено обслуживание объекта культурного наследия.
Фото: администрации Волгограда

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