Волгоградские депутаты усложнят жизнь для непривитых





Сегодня Совет Госдумы рассмотрит дату внесения в повестку заседания нижней палаты российского парламента законопроекта об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте, подготовленного правительством РФ. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госдуму. В Совете Федерации уже заявили о намерении рассмотреть законопроект в первоочередном порядке. Свою позицию относительно этого вопроса выскажут путем голосования и депутаты Госдумы от Волгоградской области, а также сенаторы.

Но и их коллеги из областной думы работают в данном направлении. Уже в эту среду, 17 ноября депутаты регпарламента намерены внести изменения в региональный кодекс об административной ответственности за нарушение требований нормативных правовых актов губернатора о введении режима повышенной готовности. Предлагается дополнить кодекс новой статьей – 14.15, предусматривающей административную ответственность за данные нарушения. В частности, новые изменения вводят штрафы в отношении граждан и юридических лиц, которые нарушат требования нормативных актов губернатора о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов общепита и объектов оказания услуг в новых условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекцией. Для должностных лиц предусматривается штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч.

Придется поплатиться рублем и гражданам, которые нарушат, в частности, режим самоизоляции. Депутаты предлагают применять к таким нарушителям штрафы в размере от 1 до 3 тысячи рублей. В случае повтора совершения административного нарушения штрафы будут увеличены - для граждан от 3 до 5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Самое суровое наказание предусмотрено за повторное нарушение антиковидных мер юридическими лицами – штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.



