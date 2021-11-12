В Волгоградской области проведут проверку после смерти привитого экс-начальника полиции

Общество 12.11.2021 10:56
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12.11.2021 10:56
Комитет здравоохранения Волгоградской области проведет проверку обстоятельств смерти жителя Михайловки Федора Забазнова, привитого «ЭпиВакКороной» и скончавшегося от коронавируса. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, куда редакция ИА «Высота 102» обратилась с редакционным запросом. В ведомстве пояснили, что «регистрация случаев смерти с указанием причин и состояний, приведших к ней, а также случаев заболевания коронавирусом среди привитых вакциной «ЭпиВакКорона» проводится медицинскими организациями». «Расследование случая серьезного поствакцинального осложнения, в частности, летального исхода, возникшего в течение 30 дней после вакцинации и имеющего временную связь с прививкой, проводится на основании информации, направленной медицинской организацией в территориальный орган Роспотребнадзора. Такая информация в управление не поступала», - говорится в ответе, подписанным заместителем руководителя управления Роспотребнадзора Евгением Резниковым. При этом в ведомстве не смогли ответить на поставленные в редакционном запросе вопросы по поводу эффективности вакцины «ЭпиВакКорона». «Применяемая для профилактики новой коронавирусной инфекции вакцина «ЭпиВакКорона» является лекарственным препаратом и имеет регистрационное удостоверение, зарегистрированное Росздравнадзором. Оценку медицинской и экономической эффективности вакцинопрофилактики осуществляют разработчики препаратов», - пояснили в ведомстве.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о смерти Федора Забазнова, который ранее возглавлял отдел полиции Михайловского района, в ковидном госпитале. Мужчина, привитый «ЭпиВакКороной», скончался от коронавирусной инфекции. Его супруга Татьяна Забазнова, председатель Михайловской городской думы и директор Себряковского филиала ВолгТУ, также получившая данную вакцину, находится на лечении с таким же диагнозом.
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