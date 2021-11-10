В Волгоградской области от коронавируса умер 24-летний парень





24-летний житель Волгоградской области скончался от коронавируса в инфекционном госпитале. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, мужчина не был привит от ковида и страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, а также аутоиммунным заболеванием. За медицинской помощью он обратился спустя только пять дней после появления признаков недомогания. Все это время молодой человек лечился самостоятельно. После обращения в медорганизацию его госпитализировали в инфекционный стационар. Пациент скончался в реанимации через 10 суток после госпитализации.

Напомним, за минувшие сутки в регионе был зафиксирован максимум заболевших коронавирусом – 471 человек. 34 жителя региона скончались от этой инфекции за один день.