Общество

В Волгоградской области от коронавируса умер 24-летний парень

Общество 10.11.2021 14:23
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10.11.2021 14:23


24-летний житель Волгоградской области скончался от коронавируса в инфекционном госпитале. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, мужчина не был привит от ковида и страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, а также аутоиммунным заболеванием. За медицинской помощью он обратился спустя только пять дней после появления признаков недомогания. Все это время молодой человек лечился  самостоятельно. После обращения в медорганизацию его госпитализировали в инфекционный стационар. Пациент скончался в реанимации через 10 суток после госпитализации.
Напомним, за минувшие сутки в регионе был зафиксирован максимум заболевших коронавирусом – 471 человек. 34 жителя региона скончались от этой инфекции за один день. 

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