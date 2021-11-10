В Волгоградской области от коронавируса умер 24-летний парень

Общество 10.11.2021 14:23
0
10.11.2021 14:23
24-летний житель Волгоградской области скончался от коронавируса в инфекционном госпитале. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, мужчина не был привит от ковида и страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, а также аутоиммунным заболеванием. За медицинской помощью он обратился спустя только пять дней после появления признаков недомогания. Все это время молодой человек лечился самостоятельно. После обращения в медорганизацию его госпитализировали в инфекционный стационар. Пациент скончался в реанимации через 10 суток после госпитализации.
Напомним, за минувшие сутки в регионе был зафиксирован максимум заболевших коронавирусом – 471 человек. 34 жителя региона скончались от этой инфекции за один день.
Реклама
Суд в Волгоградской области в четвертый раз закрыл довоенную школу из-за угрозы обрушения10.11.2021 18:50
Общество 10.11.2021 18:50
Ученые ВГСПУ проводят исследования в рамках госзадания министерства просвещения РФ10.11.2021 17:25
Общество 10.11.2021 17:25
Волгоградские полицейские встретили свой праздник с ключами от новых служебных авто10.11.2021 15:06
Общество 10.11.2021 15:06
В Волгоградской области отменили уроки в 48 классах из-за COVID-1910.11.2021 13:21
Общество 10.11.2021 13:21
Депутаты Волгоградской облдумы озвучили новые штрафы для непривитых пенсионеров10.11.2021 11:38
Общество 10.11.2021 11:38
Волгоградцы чаще всего ищут работу в доставке, медицине и на госслужбе10.11.2021 10:07
Общество 10.11.2021 10:07
В Волжском в рамках осенней акции высажено более 1200 деревьев и кустарников10.11.2021 08:52
Общество 10.11.2021 08:52
Новые запреты стали действовать на общественном транспорте в Волгоградской области10.11.2021 08:12
Общество 10.11.2021 08:12
Авиарейсы из Волгограда в Белгород, Элисту и Воронеж откроются в 2022 году10.11.2021 07:56
Общество 10.11.2021 07:56
«В три ночи был 124-м»: очереди в волгоградские поликлиники занимают с вечера09.11.2021 19:25
Общество 09.11.2021 19:25
Волгоградское УФАС аннулировало конкурс на перевозки в Волжском09.11.2021 16:40
Общество 09.11.2021 16:40
УК «Сириус» расчистила дворы в центре Волгограда под новые кустарники09.11.2021 16:18
Общество 09.11.2021 16:18
Памятник жертвам Холокоста в Волгограде открыли с участием дипломатов из Израиля09.11.2021 15:49
Общество 09.11.2021 15:49
В Волгограде перестали курсировать четыре речных маршрута09.11.2021 15:08
Общество 09.11.2021 15:08
Волгоградский генерал проверил обстановку на КПП в Дагестане09.11.2021 13:27
Общество 09.11.2021 13:27
Реклама