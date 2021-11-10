Кафе и бар в Волгограде поплатятся за непривитых работников

Covid-19 10.11.2021 08:45
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10.11.2021 08:45
Кафе «РИЦА» в Кировском районе и бар «Гадюка» в центре Волгограда получат административное наказание за допуск к работе непривитых сотрудников. Нарушения были обнаружены в ходе профилактических рейдов в период нерабочих дней, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Антиковидные меры не соблюдались и в офисе микрозаймов «Viva Деньги» в Центральном районе. Проверяющие не обнаружили здесь работающих рециркуляторов для обеззараживания воздуха и поверхностей. Организацию временно опечатали, административное дело по факту нарушения передано в суд.
С аналогичной ситуацией сотрудники Роспотребнадзора и чиновники областной администрации столкнулись и в автосалоне «Лада Центр на Ленина». Однако работники оперативно запустили неработавшие рециркуляторы в залах, и закрывать салон не пришлось.
Сотрудники Роспотребнадзора во время локдауна постоянно проверяли торговые центры, автовокзал, остановки общественного транспорта, где люди обязаны носить защитные маски. В некоторых случаях хватало устного замечания тем, кто пренебрегал данной мерой, однако было составлено и несколько протоколов об административном правонарушении.
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