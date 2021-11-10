Кафе и бар в Волгограде поплатятся за непривитых работников





Кафе «РИЦА» в Кировском районе и бар «Гадюка» в центре Волгограда получат административное наказание за допуск к работе непривитых сотрудников. Нарушения были обнаружены в ходе профилактических рейдов в период нерабочих дней, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Антиковидные меры не соблюдались и в офисе микрозаймов «Viva Деньги» в Центральном районе. Проверяющие не обнаружили здесь работающих рециркуляторов для обеззараживания воздуха и поверхностей. Организацию временно опечатали, административное дело по факту нарушения передано в суд.

С аналогичной ситуацией сотрудники Роспотребнадзора и чиновники областной администрации столкнулись и в автосалоне «Лада Центр на Ленина». Однако работники оперативно запустили неработавшие рециркуляторы в залах, и закрывать салон не пришлось.

Сотрудники Роспотребнадзора во время локдауна постоянно проверяли торговые центры, автовокзал, остановки общественного транспорта, где люди обязаны носить защитные маски. В некоторых случаях хватало устного замечания тем, кто пренебрегал данной мерой, однако было составлено и несколько протоколов об административном правонарушении.